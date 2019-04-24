Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 16:45 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:46 TSİ

TRAGGER Yeni Araçlarını İDEF 2019'da Tanıtılacak

CDMMobil Kurucu Ortağı Saffet Çakmak: "Bundan sonra da yeni nesil hizmet takımımızı büyüterek, QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarımıza ilave olarak, lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonlarını üretmeye başlıyoruz"

TRAGGER Yeni Araçlarını İDEF 2019'da Tanıtılacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

CDMMobil Kurucu Ortağı Saffet Çakmak, yüzde 100 elektrikli hizmet araçları TRAGGER'ın, pazarda büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bundan sonra da yeni nesil hizmet takımımızı büyüterek, QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarımıza ilave olarak, lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonlarını üretmeye başlıyoruz." dedi.

CDMMobil tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakmak, otomotiv sektöründe tecrübeli mühendislerden oluşan ekibe sahip olduklarını söyleyerek, TRAGGER ürün ailesinin bu sayede inovatif tasarım ve ileri mühendislikle gelişip, tek bir platformda pek çok farklı amaca hizmet edebilecek ürünlere dönüşebilmesinin sağlandığını ifade etti.

TRAGGER hizmet aracı ailesinin, iki yıldan kısa bir süre içerisinde hem Türkiye’de hem dünyada büyük ilgi gördüğünü dile getiren Çakmak, "Gururla söyleyebilirim ki, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye, kendi alanında global rekabette iddialı yeni bir marka oluşturduk. Bundan sonra da yeni nesil hizmet takımımızı büyüterek QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarımıza ilave olarak lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonlarını üretmeye başlıyoruz." diye konuştu.

Yeni araçlar İDEF 2019'da tanıtılacak

Milli ve yerli TRAGGER marka ailesine eklenen lojistik ve transfer amaçlı yeni seri araçlar 30 Nisan-03 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2019'da ilk kez sergilenecek.

TRAGGER’in ilk modellerinden olan olan ve yüklü halde yüzde 17’lik eğimi tırmanma yeteneği ve 2,8 metrelik dönme çapıyla dikkati çeken QD ve LC Serisi hizmet araçları, hızlı ve yavaş olmak üzere iki farklı hız moduna sahip.

Aileye yeni eklenen Tow Tractor Serisi (TT) ise fabrika, depo, liman ve hava limanı gibi tesislerin içerisinde çekici görevi yapmak üzere üretildi. 1905 mm’lik toplam uzunluğuyla sadece 1.6 metrelik dönme çapına sahip TT Serisi, 4-6-8 ton olarak talebe göre üç farklı çekme kapasitesine sahip.

Diğer yeni ürün olan T-Car ise turistik tesisler, oteller, tatil köyleri, kampüsler, şehir hastaneleri, hava limanları ve fabrikalarda kullanılabilecek. Ayrıca T-Car'ın güvenlik, shuttle, sedye, çöp aracı gibi özel amaçlı üstyapılar ile kullanımı da mümkün olabilecek.

Bugün 16:45 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Akbank Turizm Buluşmaları’nın ikincisi 26 Nisan'da Başlıyor mask
Akbank Turizm Buluşmaları’nın ikincisi 26 Nisan'da Başlıyor
Edenred, SecretCV HR Summit’de Katılımcılarla Bir Araya Geldi mask
Edenred, SecretCV HR Summit’de Katılımcılarla Bir Araya Geldi
E-ticaret Hacmi Geçen Yıl Yüzde 42 Büyüdü mask
E-ticaret Hacmi Geçen Yıl Yüzde 42 Büyüdü
TEB, 9'uncusunu Düzenlediği Tedarikçi Buluşmasında 6 Tedarikçisini Ödüllendirdi mask
TEB, 9'uncusunu Düzenlediği Tedarikçi Buluşmasında 6 Tedarikçisini Ödüllendirdi
24 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
24 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
24 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi mask
24 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu iyi mask
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu iyi
MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu’na saldırıyı değerlendirdi mask
MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu’na saldırıyı değerlendirdi
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama: 52 ölü, 280 yaralı mask
Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama: 52 ölü, 280 yaralı

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL