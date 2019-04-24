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Ankara'da Fidan Dikimi ve Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Yağlıpınar Mücavir Alanı’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Fidan Dikimi ve Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Ankara'da Fidan Dikimi ve Uçurtma Şenliği Düzenlendi mask
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Çevre faaliyetleri kapsamında gerçekleşen Fidan Dikimi ve Uçurtma Şenliği’ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gençlik ve Spor Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrenciler ve gençlik merkezlerinden yüzlerce genç katıldı.

Etkinlik, Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerinin fidan dikimi hakkında verdiği bilgi ile başladı. Daha sonrasında Bakan Kasapoğlu bir açılış konuşması yaparak gençlere seslendi.

“AĞAÇ DİKMEK İNANÇLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ”

Konuşmasına ‘Kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin’ hadisini hatırlatarak başlayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, “Bugün burada KYK Genel Müdürlüğümüz vesilesiyle dünyanın geleceği için güzel bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Toprakla buluşturacağımız fidanlar yarınımız için, toplum ve gençlerimiz için önemli bir faaliyet olacak. Bu anlamda ağaç dikmek gelecek için, çevre için, insan için bir şeyler yapabilmek bizim medeniyetimizde önemli” dedi.

“KAPİTALİST DÜNYANIN ACIMASIZ YAKLAŞIMLARI GEREĞİ TAHRİP OLAN BİR ÇEVRE VAR”

Yapılan faaliyeti önemsediğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Yıllardır süregelen ve KYK kurumumuzun gelenekselleşen bir faaliyeti. Bakanlığımız, gençlik merkezleri ve milli sporcularımız ile bu tür etkinliklerin sayısını arttıracağız. Çünkü ne yazık ki kapitalist dünyanın acımasız yaklaşımları gereği tahrip olan bir çevre var. Bu manada bizim hem medeniyetimiz gereği hem inançlarımız gereği üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Ağaç demek bizim geçmişle olan bağımızın yarınlara taşınması demek. Bizler için önemli bir sembol. Ülke genelinde KYK yurtlarımızda 700 bin gencimizi en güzel şartlarda misafir ediyoruz. Ben bu manada 700 bin kişilik KYK ordusunun Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Sizlerle birlikte çevreyi ve yarınları daha güzel kılma adına gençlere onların abileri ablaları olarak çok güzel örnekler olma adına pek çok önemli faaliyeti gerçekleştireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ DÜNYAYI YAŞANABİLİR KILMAK”

Dünyanın yaşanabilir bir yer olması için gençlerin yanında olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Çevremizi, tıpkı evimiz gibi kendi bahçemiz gibi koruyup, gözetmek ve temiz tutmak gerek. Ayrıca doğadaki hiçbir canlının yok olup gitmesine, eziyet görmesine göz yummamalıyız. Biz öyle bir anlayışın temsilcileriyiz ki, bırakın insanı bir çiçeğin dahi zarar görmesine ne gönlümüz razı olur ne de inancımız müsaade eder. Bizim amacımız binaların gölgesinde var olma savaşı veren gençlerimizle bu yeşilin galip gelmesi mücadelesini el ele verip daha güçlü kılacağız” diye konuştu.

Bakanın konuşmasından sonra dualar okundu ve toplu fotoğraf çekiminin ardından fidan dikimine geçildi. Kendisi için de fidan diken Bakan Mehmet Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına fidan dikmeyi ihmal etmedi. Kasapoğlu daha sonra gençlere fidan dikmeleri için yardım etti.

(İHA)

Bugün 16:53 TSİ İHA Ankara/ Gölbaşi- Spor

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