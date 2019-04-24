ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, geleceğin akıllı şebekeleri ve şehirlerine yön verecek konuların ele alınacağı, enerji sektörünün liderlerinin küresel buluşma noktası olan Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG) İstanbul 2019’a katılan iki üniversiteden biri olarak, Türkiye’nin akıllı şebeke ve şehirlere geçiş aşamasında ortaya koyduğu çalışma ve yenilikleri yakından takip edecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi açıklamasına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin de destekleyicilerinden biri olduğu ICSG İstanbul 2019 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Akıllı şebekeler ve şehirler, akıllı ulaşım sistem geliştiricileri ve kullanıcıları için üst düzey teknoloji ürünlerini tartışmak, teknikleri, araçları ve deneyimleri paylaşmak için düzenlenen ICSG İstanbul 2019 ilk yıllardan itibaren destek veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, fuar alanındaki standında Ar-Ge projelerini tanıtacak.

ICSG İstanbul 2019, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,Ticaret Bakanlığının destekleriyle, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve Mimar ve Mühendisler Grubu’nun (MMG) stratejik ortaklığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleştirilecek

50’den fazla ülkeden 10 bin katılım

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın stantla katılım sağlayacağı fuara 50’yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Kongrede, tüm ülkeler için fikirlerin ve yeniliklerin fayda sağlar hale getirilmesi noktasında deneyimler paylaşılacak.

Akıllı şebeke uygulamalarına geçiş aşamasında yer alan Türkiye’nin enerjiyi kullanan, üreten ve dağıtan tarafları enerjinin verimli, kayıpsız ve rasyonel kullanımı için çözümler arıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu geçiş sürecinde düzenlenen kongre katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform olanağı sunuyor. Bu bağlamda kongrede sunulacak bildirilerin yanı sıra, fuar alanında kurulan stantlarda ulusal ve uluslararası firma ve kurumlar, yenilikçi ürünlerini sergileme ve iş birlikleri geliştirme imkânı bulacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Rektör Danışmanı Prof. Ümit D. Arınç’ın Onur Kurulu Üyeleri arasında yer aldığı kongrenin uzun süredir Bilim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu, 2018’den itibaren Bilim Kurulu Onursal Başkanı unvanını taşıyor. ICSG İstanbul 2019’u destekleyen iki üniversiteden biri olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin fuar alanında yer alan standında Ar-Ge çalışmalarının tanıtımı yapılacak.