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Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti İzmir Milletvekili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yerel kalkınma alanında Düzce’yi ileriye taşıyacağına inandığını söyledi.

Binali Yıldırım, Başkan Özlü’yü Tebrik İçin Düzce’ye Geldi mask
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Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yıldırım’ı belediye binası önünde Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, birim müdürleri ve partililer karşıladı. Ziyarette Özlü, Yıldırım ve eşine çeşitli hediyeler takdim etti.

ÖZLÜ “DÜZCE’YE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNDU”

Faruk Özlü, Binali Yıldırım’ın Düzce’ye önemli katkılarda bulunduğunu dile getirerek “Ziyaretlerinden dolayı çok duygulandım. Sayın Başbakanım Düzce’yi çok iyi biliyor. Daha önce Düzce’de çalışmaları olmuştu. Yığılca’da ticari faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Düzce’ye çok önemli katkılar sundu. Örneğin Gümüşova’daki ve Çoban’daki yeraltı geçidi kendisinin eseri. Başbakanımızla 2 yıla yakın Bakanlar Kurulu’nda birlikte çalışma imkanı buldum. Kendisi birlikte çalışması çok kolay olan bir karaktere sahiptir. İnsanı rahatlatır. En stresli anlarda bile bir espri ile ortamı yumuşatır. Kendisinden çok şey öğrendim. Benim siyasi hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendisini Düzce’de görmekten çok mutlu oldum” dedi.

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YILDIRIM “DÜZCE’Yİ İLERİ TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM”

Binali Yıldırım ise Özlü’nün yerel kalkınmada Düzce’yi ileri noktalara taşıyacağına inandığını vurgulayarak “Faruk Özlü kardeşimi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisi ile 2 yıl aynı kabinede çalıştık. Bakanlık görevini yürüttü. Kendisinden memnunduk. Görev süresi içerisinde ülkemizde teknolojinin, sanayinin gelişmesi, yerli ve milli sanayi kurulması konusunda çok önemli gayretleri oldu. Düzceliler kendisine büyük destek verdi. Güven duydu. Bu başarılarını doğduğu, büyüdüğü, ekmeğini yediği, acı tatlı hatıraları olan memleketinde sürdürmesini diliyorum. Yerel kalkınmada Düzce’nin daha ileri gidebilmesi adına güzel işlere imza atacaktır. Buna inanıyorum. Belediye Meclis ve İl Genel Melis Üyeleri, ilçe belediye başkanları ile uyumlu bir çalışma yürüteceğini düşünüyorum Allah başarılarını daim etsin” diye konuştu.

YILDIRIM VALİ DAĞLI’YI ZİYARET ETTİ

Binali Yıldırım kentte daha sonra ise Düzce Valisi Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Burada da karşılıklı hediyeleşme yapıldı. Ardından ise basına kapalı görüşmelerde bulundular.

(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/İHA)

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