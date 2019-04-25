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Vergi indirimi ile erken emekliliğe nasıl başvurulur?

Vergi İndirimi İle Erken Emeklilik Nedir? Engelli vatandaşlar ile ilgili olarak iki türlü emeklilik imkanı bulunmaktadır. Bunlardan ilki vergi indirimi olarak bilinmekte, diğeri ise malulen emeklilik olarak adlandırılan emeklilik çeşididir.

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Vergi İndirimi İle Erken Emeklilik Nedir? Engelli vatandaşlar ile ilgili olarak iki türlü emeklilik imkanı bulunmaktadır. Bunlardan ilki vergi indirimi olarak bilinmekte, diğeri ise malulen emeklilik olarak adlandırılan emeklilik çeşididir. Vergi indirimi alan vatandaşlar aynı zamanda çalışma hayatlarına da devam edebilirler.

Sosyal güvenlik düzenlemelerimize göre, belirli rahatsızlıkları veya engelleri olan vatandaşlarımıza erken emeklilik imkanları sunuluyor. İki başlık altında toplanabilecek olan bu emeklilik seçenekleri, malulen emeklilik ve engelli emekliliği olarak adlandırılıyor. Malulen emeklilik işlemleri sigortalı olarak bir işte çalışırken yaşanan rahatsızlıklar sebebiyle olmaktadır.

Bununla birlikte iş yaşamında karşılaşılan kazalarda da malulen emekli olunabiliyor. Dolayısıyla iş yaşamıyla alakalı olan bu emeklilik türünde, çalışanın iş gücünün en az %60 kaybının yaşanması durumunda malulen emeklilik hakkı söz konusu olabiliyor.

Engelli emekliliği ise sigorta gerekliliği görmeden doğuştan gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında söz konusu olabiliyor. Bu emeklilik türünde de kural olarak en az %40 iş görme kaybı aranmaktadır.

Vergi indirimi ile erken emekliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Vergi indiriminden yararlanarak erken emekli olmak isteyen vatandaşların engellilik oranı en az %40 olmalı ve SSK’lı memur çalışan olması gerekmektedir. 2008 sonrasında ise BAĞKUR’lulara da bu hak tanınmaktadır.

Vergi İndirim ile Erken Emeklilik İçin Ne Kadar Çalışma Süresi Gerekiyor?

Vergi indirimi ile erken emekli olmak isteyen vatandaşlarda, normal emeklilikte olduğu gibi birtakım çalışma süresi isteniyor. Ancak vergi indirimi ile erken emeklilikte, diğer emekliliklerde arandığı gibi herhangi bir yaş şartı aranmıyor. Ancak sigortalılık sürelerinin 15-20 yıl, prim gün sayısının da en az 3600 ile 4400 arasında olması gerekmektedir. Bu süreler kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor.

Vergi İndirimi İle Erken Emekli Olmak İçin Ne Yapmak Lazım?

Erken indirim fırsatlarından yararlanabilmek için öncelikle vergi indirimi almak gerekmektedir. Bu indirimi almak için de uygun şartlara sahip olan vatandaşların defterdarlık veya vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmaları koşulu bulunmaktadır.

BAĞKUR Sigortalıları Da Erken Emeklilikten Faydalanabilir Mi?

Mevzuatta yapılan düzenlemenin ardından 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren BAĞKUR (4/B) sigortalıların da engelli statüsünden yararlanarak emekliliklerinin yolu açılmış oldu. Bu mevzuata göre %60 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar 15 yıl 3 bin 930 gün, %50 ile 59 arasında engeli olanlar 16 yıl 4 bin 320 günden emekli olabilecek.

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