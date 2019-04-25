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İşkur kpss şartı olmadan memur alımı

Memur olma hayali kuran milyonlarca vatandaş şu günlerde memur alımı başvuru şartlarının neler olduğunu internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. KPSS şartı olmadan memur alımlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar iş ilanlarını merak etmeye başladı.

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İşkur kpss şartı olmadan memur alımı

Memur olma hayali kuran milyonlarca vatandaş şu günlerde memur alımı başvuru şartlarının neler olduğunu internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. KPSS şartı olmadan memur alımlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar iş ilanlarını merak etmeye başladı. Memur alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS şartı olmadan memur alımı iş ilanları hangileridir? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Son günlerde milyonlarca vatandaşın gözü kulağı memur alımı ilanlarına kilitlenmiş durumda. KPPS şartının aranmayacağı memur alımı ilanlarını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, yazımızdan yararlanarak başvuru işlemlerini başlatabilirler.

Süleyman Demirel Üniversitesi Memur Alımı

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği şartlarına göre belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Söz konusu şartlar Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre düzenlenmiştir. Bu ilana son başvuru tarihi 27 Nisan 2019 olarak belirlenmiştir.

Jandarma Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS şartı olmadan memur alımının yapıldığı Jandarma uzman erbaş alımında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Başvuruda bulunan binlerce memur adayı, sınavlara çağrılacağı günü dört gözle beklemeyi sürdürüyor. Sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle ilk etapta 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sonuçların açıklanmasına dair henüz herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Söz konusu sınavlara çağırılacak olan başvuru yapan adaylardan, 20 bini 2018 KPSS’ye girip P3, P93, P94 puan türlerinden en az 50 puan almış adaylar arasından seçilecek. Öte yandan kalan diğer 20 bin aday da KPSS’ye hiç girmeyen ve KPSS’ye girdiği halde 50 puan barajının altında kalan adaylar arasından seçilecek. Dolayısıyla 2018 yılındaki KPSS’ye hiç girmemiş olanlar ile bu sınava girip 50 puan altında kalmış olan adaylar aynı grup içinde değerlendirilecek.

Atamalar Ne Zaman Yapılacak?

Adayların görev yerlerine atanması için öncelikle sağlık raporunun ilgili yerlerde onaylanması ve daha sonra da adayların güvenlik sonuçlarının sonuçlanması beklenecek. Dolayısıyla bu süre en az 5 aylık bir süreci kapsarken bazı adaylar için söz konusu süre 9 ayı da aşabilir.

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