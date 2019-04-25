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25 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Isparta çevreleri hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

25 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
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Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey kıyıları ile Zonguldak ve Bartın’ın kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, gece saatlerine kadar Marmara’nın güneyi ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, Ege ile Batı Akdeniz’de güney, diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 20

  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 21
  • (İHA)

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