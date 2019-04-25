25 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8830 liradan alınan dolar 5,8850 liradan, 6,5750 liradan alınan euro ise 6,5770 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,8850 liradan, 6,59 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)