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“Bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen ’57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ Kocadere köyündeki kamp ile başladı.

“Bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız" mask
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Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 8 bin kişi ile birlikte 57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü’nü tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu cennet toprakları bize vatan kılan ecdadımızı, Çanakkale’yi geçilmez kılan, aziz yurdu düşmana çiğnetmeyen ecdadımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onların açtığı bu yolda bu aziz coğrafyayı bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız. Hiç kimseye yar etmeyeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen ’57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ Kocadere köyündeki kamp ile başladı. Geceyi burada geçiren yaklaşık 8 bin kişi, Türk Kızılay’ı ile Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanlığının, 57’inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbasını içerek güne başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katılımcılara çorba dağıttı.

Kılınan sabah namazının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, askeri yetkililer, üniversite öğrencileri, izciler ve 45 kişilik Avustralyalı gençler yürüyüş için yola çıktı. Öte yandan, yürüyüşün ikinci kilometresinde Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla 104 metrelik Türk bayrağı açıldı.

25 Nisan 1915 sabahı 57. Alay’ın yürüdüğü yoldan, bu kez etkinliğe katılanlar geçti. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1.5 saat sonra Conkbayırı’nda sona erdi. Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimizle birlikte ecdadımızın asır önce burada yaşadıkları o coşkuyu, o heyecanı, o bilinci hissetmek için gençlerimizle omuz omuza yürüdük. Bu cennet toprakları bize vatan kılan ecdadımızı, Çanakkale’yi geçilmez kılan, aziz yurdu düşmana çiğnetmeyen ecdadımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onların açtığı bu yolda bu aziz coğrafyayı bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız. Hiç kimseye yar etmeyeceğiz. Gençlerimize bu bilinci, bu şuuru aşılamak için de elbette Bakanlık olarak süregelen bu faaliyeti devam ettireceğiz. Her yıl hem yurdumuzun dört bir yanından hem dünyanın pek çok ülkesinden yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet bizler için ayrı bir heyecan, coşku ve mutluluk veriyor. Yarınlara bu değerli gençlerimizle onların o aydınlık yüzleriyle yürüyeceğiz. Güçlü Türkiye’yi, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere her daim güçlü bir şekilde durmak için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Daha donanımlı bir gençlik için de çalışmaya devam edeceğiz. Şehadete korkusuzca yürüyen o 57. alayı da daha iyi anlamak için onların o günkü menülerini o çorbayı gençlerimizle birlikte dağıttık. O da gerçekten apayrı bir duyguydu. O günkü menünün içeriğini gençlerimizin bilmesi, hissetmesi. O günden bugüne gelen bu kutlu yürüyüşü ilelebet taşıyacağız. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından bu güzel hissiyatı paylaşmak için, öğrenmek için çok farklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu farklılık da elbette bu yürüyüşe, bu güzel beraberliğe ayrı bir heyecan kattı bizleri de mutlu etti” dedi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Bugün 09:43 TSİ İHA Çanakkale- Etkinlik

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