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Et ve Süt Kurumu'ndan Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar

Et ve Süt Kurumu’na, fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla et alım satımında oluşacak fark için 150 milyon TL’ye kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Et ve Süt Kurumu'ndan Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar - Haberler Ankara mask
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Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, ihtiyaç duyulması halinde et fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapılacak alım satımlardaki fiyat farkı için 2019’da tarımsal destekleme bütçesinden 150 milyon TL’ye kadar destekleme yapılacak.

ESK’nin, et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yaptığı alım-satımlar neticesinde oluşacak fark, kurum tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Ziraat Bankası’na hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın yüzde 0.2’si komisyon olarak ayrıca ödenecek.

(İHA)

Bugün 09:58 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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