Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 10:00 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:16 TSİ

ABD’den İran’a Hürmüz Boğazı Tehdidi

ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki herhangi bir saldırganlık eylemine cevap vereceği konusunda uyardı.

ABD’den İran’a Hürmüz Boğazı Tehdidi - Haberler Ankara mask
Büyütmek için resme tıklayın

ABD donanması, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kullanmasına yönelik her türlü engellemeye karşılık boğazı kapatabilecekleri tehdidine sert cevap verdi. ABD Deniz Kuvvetleri, İran’ı Hürmüz Boğazı’yla ilgili yanıt vermeye hazır olduğu konusunda uyardı. 5’inci Donanma Filosu sözcüsü Binbaşı Josh Frey, "Boğazları kapatmaya yönelik tehditler uluslararası toplumu etkiliyor. Serbest ticaret akışını baltalıyor. Herhangi bir saldırganlık eylemine yanıt vermeye hazırız" açıklamasını yaptı.

Pentagon, tehdidini gerçekleştirmek için İran’ın deniz kuvvetlerine başvurabileceğine ve Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan yerleşim yerine gelişmiş deniz mayınları yerleştirebileceğine inanıyor.

(İHA)

Bugün 10:00 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
1 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü Güvenlik Kamerasında mask
1 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü Güvenlik Kamerasında
Emniyet’ten Traktörlere Yönelik Yapılan Denetim mask
Emniyet’ten Traktörlere Yönelik Yapılan Denetim
Adana’da PKK Operasyonu: 5 Gözaltı mask
Adana’da PKK Operasyonu: 5 Gözaltı
Ataşehir’de Kereste Marketi Yandı mask
Ataşehir’de Kereste Marketi Yandı
Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı mask
Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı
Osman Sarıgün Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı mask
Osman Sarıgün Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL