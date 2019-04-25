Japonya Başbakanı Abe mevkidaşı Conte ile Bir Araya Geldi

Haziran ayında Japonya’da gerçekleştirilecek G20 zirvesi hazırlıkları kapsamında bir dizi siyasi temasta bulunmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika’yı kapsayan bir geziye çıkan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çarşamba günü İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ile Roma’da bir araya geldi. Görüşmede Abe’nin, serbest ticaret ve okyanuslardaki plastik atık sorunlarını G20’de gündeme getireceğini belirttiği, ikilinin bu konuda güçlü bir mesaj vermek için birlikte çalışmayı kabul ettikleri kaydedildi.

Kuzey Kore’de Masada

Görüşmede ayrıca, Kuzey Kore’nin nükleersizleşme sürecinde İtalya ve Japonya’nın rolü de gündeme geldi. Abe ve Conte, BM Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore’ye karşı aldığı yaptırım kararlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması ve Kuzey Kore’nin nükleer silah programlarının eksiksiz, doğrulanabilir ve geri dönülemez bir şekilde sonlandırılması için birlikte çalışmayı kabul etti.

Abe ve Conte gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sorulan bir soru üzerine Abe, Conte’nin ABD, Avustralya, Hindistan ve diğer ülkelerin de içinde bulunduğu ticarette açık deniz ilkesine dayanan ’özgür ve serbest Hint-Pasifik bölgesi’ konusundaki güçlü desteğini memnuniyetle karşıladığını belirterek farklı projeler gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Conte ise Abe’ye Çin’i ziyaret etme planından bahsettiğini söyleyerek, Pekin’de yapılacak "Kuşak ve Yol" girişimi konulu ikinci uluslararası foruma katılmayı planladığını açıkladı.

(İHA)