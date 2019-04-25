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Sri Lanka’da Boş Bir Alanda Patlama Oldu

Sri Lanka’nın Başkenti Colombo’nun 40 kilometre doğusundaki bir kasabanın mahkeme binasının dışında boş bir alanda bugün sabah erken saatlerde bir patlama daha olduğu bildirildi. Patlama ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

Colombo Havaalanı Uçuşa Kapatıldı mask
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Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da 359 kişinin öldüğü, 500 kişinin de yaralandığı kilise ve otel bombalamalarından 4 gün geçmesinin ardından bugün başkent Colombo’nun 40 kilometre doğusundaki Pugoda kasabasının mahkeme binasının arkasında boş alanda bir bomba patladığı bildirildi.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekera "Pugoda Mahkeme binasının arkasında bir patlama oldu. Bu bomba daha öncekilerin aksine kontrollü bomba değildi. Patlamada ölü veya yaralı yok. Patlama konusunda araştırma yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Colombo Havaalanı Uçuşa Kapatıldı

Havaalanı yakınlarında şüpheli bir arabanın tespit edilmesi üzerine havaalanına giden ana yol kapatıldı. Yakınlarda bomba patlama ihtimali şüphesiyle güvenlik alarmı verildi. Merkez Bankası çalışanlarının binadan çıkmamaları istendi.

Polis Pazar günü Colombo’da meydana gelen ve DEAŞ’in üstlendiği patlamaları araştırmak üzere dün gece 16 kişiyi sorguladı. Polis, gözaltına alınanlardan birinin terör örgütüyle bağlantısı olduğunu söyledi ancak detay vermedi. Polis çalışmalarını Milli Tevhit Cemaati ve Cemiyeti Milleti İbrahim üzerinde yoğunlaştırdı. Saldırının meydana geldiği günden beri polisin 76 kişiyi sorguya aldığı kaydedildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene, olayın failleri olan 9 kişinin de iyi eğitim almış zengin aile çocukları olduğunu söyledi.

(İHA)

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