25 Nisan 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,22’lik yükselişle başladı. Endeks, 208,88 puanlık artışla 96 bin 351 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,17 azaldı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı Hakkında

İstanbul Borsası’nın güne yükselişle başlaması birçok açıdan ülke ekonomisi hakkında fikir veren bir gelişmedir. Borsanın yükseliş trendine sahip olarak güne başlaması, ekonomideki yaşanan hareketliliklerin bir sonucu aynı zamanda da bir nedenidir. Borsanın yükselişe geçmesiyle birçok hisse senedi günü kârla kapatmak için geliştiği ve büyüdüğü bir trend yakalar. Bu sebeple yükselişe trendine sahip olan şirketlerin hisseleri, kâr etmeye devam eder. Yükselişe geçen borsada yatırımcılar kâr etmek için doğru stratejik hamleler ile hareket ederler. Bu sayede yatırımlarının karşılığını almak isteyen hissedarlar, borsanın yükseliş trendiyle sahip oldukları hisselerin de yükselişe geçtiğini yakından gözlemleme şansına erişirler.

Borsada gün içinde yaşanan hareketlilikler hem ülke ekonomisi hem de hissedarların yatırımlarının karşılığını alıp alamaması konusunda önemli bir faktör olarak göze çarpmaktadır. Hissedarların yükselişte olan şirketlere yatırım ortaklığı ile paydaş olması, şirketin büyümesiyle beraber hissedarlara da hiç de az olmayan yüzdelik oranlarda kazanç sağlamaktadır. Bu sebeple internet sitemiz üzerinden borsanın yükselişe geçmesini yakından takip edebilir ve ekonomik gelişmeler hakkında ihtiyacınız olan bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

(İHA)