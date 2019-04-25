Kanada Şiddetli Yağış ve Fırtına Etkisinde

Ontario, New Brunswick ve Québec eyaletlerinde bulunan nehir kenarlarındaki yerleşim yerlerinin birçoğu su baskınlarından olumsuz etkilendi. Québec eyaletinde bulunan Gatineau şehrinde hemen hemen tüm evlerin bodrum katlarını su bastı. Su baskınlarından Ontario eyaletinde bulunan Bracebridge ve Minden Hills gibi nehre yakın yerleşim yerleri de olumsuz etkilendi.

Acil Durum Uyarısı Yapıldı

Sel baskını nedeniyle acil durum duyurusu yapıldı. Kar yağışı ve ardından gelen yağmur sonrası yaşanan su baskınında, 3 bin 100’den fazla evin su altında kaldığı, bin 800 evin yıkıldığı ve bin 400 insanın evsiz kaldığı belirtildi. Selden etkilenen ev sakinlerinin evleri boşaltmaya zorlanması üzerine, Kanada Silahlı Kuvvetleri Quebec ve New Brunswick’te sel kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Sel mağdurlarını ziyarete Québec- Gatineau’ya giden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, iklim değişikliğinden dolayı tekrarlayan su baskınlarının Kanada’nın yeni bir gerçeği olduğunu söyledi. 2017 yılında yine bir sel baskını olduğunu ancak bu yılki su yüksekliğinin daha az olduğunu belirtti. Sel tahliye merkezini ziyaret eden Trudeau, ziyaretleri esnasında kum torbalarını paketleyen Kanada Silahlı Kuvvetleri askerlerine de yardım etti. Québec’te eriyen kar ve yağan yağmur Ottawa Nehri havzasını doldurmaya devam ettikçe, su seviyelerinin Perşembe günü de yükselmesi bekleniyor. Ancak 2017 yılı seviyesini geçmesi beklenmiyor.

Öte yandan yetkililer sele eğilimli bölgelerde yaşayanlar için uyarıda bulundu.

(İHA)