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Spor Toto Süper Lig’de 30. Hafta Yarın Oynanacak

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir Göztepe mücadelesiyle başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 30. Hafta Yarın Oynanacak mask
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Spor Toto Süper Lig’de 30. haftasında heyecan yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider Başakşehir, Göztepe’yi konuk edecek.

  • Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta programı şu şekilde:
  • YARIN
  • 20.30 Medipol Başakşehir - Göztepe
  • 27 NİSAN CUMARTESİ
  • 16.00 Antalyaspor - BB Erzurumspor
  • 16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor
  • 19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
  • 28 NİSAN PAZAR
  • 16.00 Bursaspor - Akhisarspor
  • 16.00 Kayserispor - Alanyaspor
  • 19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
  • 29 NİSAN PAZARTESİ
  • 20.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray
  • 20.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
  • (İHA)

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