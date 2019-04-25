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Başakşehir ile Göztepe İle 4. Kez Mücadele Edecek

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geleceği Göztepe ile 4. kez mücadele edecek.

Başakşehir ile Göztepe 4. Randevuda mask
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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.30’da sahasında İzmir temsilcisi Göztepe ile oynayacak. Ligde geride kalan 29 haftada Başakşehir, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 62 puanla zirvede yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

SERİDE BAŞAKŞEHİR HİÇ KAYBETMEDİ

Süper Lig tarihinde Göztepe, daha önce 3 kez Başakşehir’e rakip oldu. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip hiç galip gelemezken, turuncu-lacivertliler ise 3 maçı da kazanan taraf oldu.

LİDER SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ

Ligde zirvede yer alan Başakşehir, son 4 haftada kaybettiği 7 puanla zirve yarışında yara aldı. Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Bu süreçte Beşiktaş’a yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor’u mağlup edebildi.

GÖZTEPE’NİN 8 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Süper Lig’de 29. hafta itibariyle 17. sırada ligde kalmak için mücadele eden İzmir temsilcisi, 8 maçtır galibiyet yaşayamıyor. Son olarak 21. haftada oynadıkları Alanyaspor maçından 3-2’lik skorla galip ayrılan Göztepe, sonrasında oynadığı 8 müsabakada 2 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir mücadelesinde de 8 maçlık bu seriye noktayı koymanın peşinde.

(Bora Akyol/İHA)

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Bugün 11:08 TSİ İHA Ankara- Spor

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