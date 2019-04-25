Altınok: Sosyal Medyadan Gelen Talepler İçin Birim Kurduk

Altınok: Sosyal Medya Üzerinden Gelen Talepleri Anında Değerlendiriyoruz

Göreve başladığı günden itibaren sokaklarda, parklarda, pazarlarda vatandaşların taleplerini dinleyen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Altyapı ve üstyapı hizmetlerini Keçiören’in her noktasına eşit götürmek suretiyle, vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız artık sosyal medya üzerinden mahallelerindeki sorunları bildirebiliyor. Özellikle sosyal medyadan gelen talepleri değerlendirmek için birim kurduk” dedi.

Köşk Sokak’ta Asfalt Sermi Yapıldı

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde tespit edilen bozuk ve yıpranmış yollarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla 23 Nisan Mahallesi Köşk Sokak’ta asfalt kazıma işlemini tamamlayarak sıcak asfalt serimi yaptı. Vatandaşların sosyal medya üzerinden asfaltlama yapılması talebine anında yanıt veren Keçiören Belediyesi, yeni dönemde vatandaşların taleplerini de göz önünde bulundurarak tespit edilen bozuk ve yıpranmış yolları yenilemeye alacak.

“Alternatif Yollar Geliştireceğiz''

Başkan Altınok, Keçiören’de her bölgede modern kent anlayışına uygun yenileme ve çevre düzenlemesi çalışması yürütüleceğini kaydederek, “Keçiören’de trafiğin rahat akması için mevcut yollarımızın kullanım değerini artırıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma yürütüyor” dedi.

Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı acil ihtiyacı olan bölgelerimizi öne alarak, bölgedeki ihtiyacın zorunluluğuna göre yapıyoruz. Özellikle yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarımızın ulaşıma daha elverişli hale gelmesi için yol bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Caddelerimizin bakım ve onarımı Ankara Büyükşehir Belediyesine ait. Biz de ana arterlerde trafik yoğunluğunu hafifletmek için sokaklarımızı araç trafiğine daha uygun hale getireceğiz. Araç trafiğinin rahatlaması adına alternatif yollar geliştirerek trafik sıkıntısı yaşamayan bir ilçe tasarlıyoruz.”