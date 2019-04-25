Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 11:23 TSİ- Gündem G: Bugün 11:28 TSİ

Başkan Balcı’dan ASEMKOM'a Ziyaret

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM)’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Her fırsatta esnafa destek veren Başkan Balcı, soluğu bu seferde toptancı halinde aldı. Başkan Balcı, esnafla sohbet ettikten sonra işletme sahipleriyle de bir araya geldi.

Başkan Balcı’dan ASEMKOM'a Ziyaret - Haberler Ankara mask
Başkan Balcı’dan ASEMKOM'a Ziyaret - Haberler Ankara mask
Başkan Balcı’dan ASEMKOM'a Ziyaret - Haberler Ankara mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi esnafla el ele

Altındağ Belediyesi olarak esnafa destek vereceklerinin altını çizen Başkan Balcı’ya ziyaret boyunca ASEMKOM Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Gündüz de eşlik etti. Başkan Balcı, bölge esnafıyla her zaman iletişim halinde olacaklarına dikkat çekerek esnafın sorunlarını göz ardı etmeyeceklerini dile getirdi. Hali gezdiği sırada esnafla görüş alışverişinde de bulunan Başkan Balcı, talepleri dinleyerek sorunlara çözüm önerisinde bulundu. Başkan Balcı, haldeki ürünlerin tazeliği ve kalitesi hakkında da ASEMKOM yöneticilerinden bilgi aldı. Oldukça samimi bir havada gerçekleşen ziyaret esnasında Başkan Balcı, esnafla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:23 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Başkentte ByLock operasyonu: 16 Gözaltı mask
Başkentte ByLock operasyonu: 16 Gözaltı
Dört Askerin Şehit Olduğu Bölgeye Hava Harekatı mask
Dört Askerin Şehit Olduğu Bölgeye Hava Harekatı
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
Bakan Akar Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında İlk açıklaması mask
Bakan Akar Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında İlk açıklaması
İzci Gençler Atalarını '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' ile Anacak mask
İzci Gençler Atalarını '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' ile Anacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL