Uluslararası Milli Beka Hareketi Derneği 19 Nisan’da Ankaralılarla Buluştu

Başkanlığını Murat Şahin’in yaptığı, Genel Başkan Yardımcısı Neşe Işık’ın desteklediği ve Ankara Kadın Kolları Kurulu Başkanı Oya Canbazoğlu’nun sponsorluğunu üstlendiği etkinlik Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayarak Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Sanatçısı Ertuğrul Sevindik ve Zerrin Nayci’nin sahne performanslarıyla sona erdi.

Türk ve İslam Medeniyetleri arasında köprü kurarak, geçmişten günümüze sosyal ve kültürel yapısı ile birlikte, tanıtılması, ulusal ve uluslararası farkındalık oluşturulması amacı ile çalışmalar organize eden Milli Beka Hareketi Derneği’nin düzenlediği etkinliğe “Hedef Kızıl Elma - Hedef 2023” konulu konferans damga vurdu.

Ankara Kadın Kolları Kurulu Başkanı Oya Canbazoğlu: “Milli Beka Hareketi ülkenin bekası için çok önemli bir konu. Bizler tek bayrak tek devlet altında tüm vatanseverleri ve milli yürekleri bir araya toplayan bir sivil toplum kuruluşuyuz” dedi. Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin: Bizleri bir araya getiren Alparslan Türkeş’in manevi kızı Neşe Işık’a ve maddi manevi tüm imkânlarını seferber eden Oya Canbazoğlu’na teşekkür ediyorum. Sözlerimi Türk Devleti’nin kurucusu Sultan Metehan’ın sözleri ile bitirmek istiyorum, benden eğerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem” sözlerini dile getirdi.