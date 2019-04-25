İçişleri Bakanlığı: Lice’de 3 PKK'lı terörist etkisiz halde

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında yapılan operasyonlar sonucu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili açıklamada yaptı.

Bakanlığın yaptığı Açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Ayrıca, açıklamada lice kırsalında ki operasyonu gerçekleştiren Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un, geçen yıl aynı bölgede ve aynı tarihte şehit olduğu belirtildi. Aynı böölgede yapılan operasyon ile Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanının yerde kalmadığı ifade edildi.

Bölgedeki operasyonların aralıksız sürdürüldüğü de açıklama arasına kaydedildi.