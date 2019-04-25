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AK Parti Kızılcahamam'da kampa girecek

AK Parti'nin 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında, 26, 27 ve 28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

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AK Parti Kızılcahamam'da kampa girecek

AK Parti'nin 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı toplantısı, yarın Kızılcahamam'da başlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 28. Değerlendirme ve İstişare kampı, 26, 27 ve 28 Nisan'da Kızılcahamam Eliz Otel'de gerçekleştirilecek.

Toplantıya AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katılacak.

Erdoğan'ın 27 Nisan Cumartesi günü yapacağı açılış konuşması ve 28 Nisan Pazar günü yapacağı kapanış konuşması, basına açık olacak.

Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak.

Bu doğrultuda ilk gün açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler" ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunumlar yapacak.

İlk günün ikinci bölümünde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından birer sunum yapılacak.

Toplantının son gününde ise yine basına kapalı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi sunumu gerçekleştirecek.

Genel istişare ve değerlendirmenin ardından da Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz

Bugün 12:34 TSİ AA Ankara- Siyaset

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