Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 12:50 TSİ- Gündem G: Bugün 13:01 TSİ

Taşdelen, Artvin’li Belediye Başkanlarını Makamında Ağırladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Artvin’li belediye başkanlarını makamında ağırladı.

Taşdelen, Artvin’li Belediye Başkanlarını Makamında Ağırladı mask
Taşdelen, Artvin’li Belediye Başkanlarını Makamında Ağırladı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Milletvekili Uğur Bayraktutan beraberindeki CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Merkez İlçe Başkanı Cüneyt Öztürk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurtoğlu ve CHP Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci, Taşdelen’i ziyaret ederek rekor bir oyla kazandığı seçimden dolayı kendisini kutladılar.

Taşdelen, Artvin seçimlerinin de büyük bir zafer olduğuna vurgu yaparak, Yusufeli’de seçimlerin yenilenmesiyle zaferin taçlanacağına inancının tam olduğunu belirtti. Sosyal belediyecilik anlamında çok sayıda proje ürettiklerini belirten Taşdelen, bu deneyimlerini talep eden tüm belediyeler ile paylaşmaktan duyacağı memnuniyeti aktardı.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 12:50 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme! mask
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme!
Başkentte ByLock operasyonu: 16 Gözaltı mask
Başkentte ByLock operasyonu: 16 Gözaltı
Dört Askerin Şehit Olduğu Bölgeye Hava Harekatı mask
Dört Askerin Şehit Olduğu Bölgeye Hava Harekatı
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
Bakan Akar Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında İlk açıklaması mask
Bakan Akar Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında İlk açıklaması
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL