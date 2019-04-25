Taşdelen, Artvin’li Belediye Başkanlarını Makamında Ağırladı

Milletvekili Uğur Bayraktutan beraberindeki CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Merkez İlçe Başkanı Cüneyt Öztürk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurtoğlu ve CHP Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci, Taşdelen’i ziyaret ederek rekor bir oyla kazandığı seçimden dolayı kendisini kutladılar.

Taşdelen, Artvin seçimlerinin de büyük bir zafer olduğuna vurgu yaparak, Yusufeli’de seçimlerin yenilenmesiyle zaferin taçlanacağına inancının tam olduğunu belirtti. Sosyal belediyecilik anlamında çok sayıda proje ürettiklerini belirten Taşdelen, bu deneyimlerini talep eden tüm belediyeler ile paylaşmaktan duyacağı memnuniyeti aktardı.