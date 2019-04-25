Taşdelen, Kardeş Kent Maykop Meclis Başkanı Djarimok'u Ağırladı

Rusya Federasyonu Adıgey Özerk Cumhuriyeti - Türkiye Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı için Ankarada bulunan heyete Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Yıldız Şekerci de eşlik etti.

Çankaya Belediyesini de ziyaret eden heyet 1992 yılında Maykopun Çankaya ile kardeş kent olmalarının ardından 1995te yaptıkları kültür sosyal ve spor alanlarında başlattıkları işbirliğinin zaman içerisinde geliştirilerek önemli yol kat ettiklerini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Alper Taşdelen iki kent tarafından 1992de başlatılan ilişkilerin ülkelerarası işbirliğinin de temellerini attığını ifade ederek 24 Nisan Çerkes Bayrağı gününü de kutladığını belirtti.

Daha sonra Alper Taşdelen ve Maykop Meclis Başkanı Azet Djarimok birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı makamında ziyaret etti. Heyet burada Adıgey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Murat Kumpilov ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşın başkanlığında gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Adıgey Özerk Cumhuriyeti - Türkiye Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına katıldı.