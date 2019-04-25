"57. Alay Vefa Yürüyüşü" Sona Erdi

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla başlayan "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ndeki güzergah boyunca gençlerin, Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı.

Bazı gençler de savaşı canlandıran küçük gösteriler yaptı. Yürüyüşün 2. kilometresinde Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 104 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Conkbayırı'nda tamamlanan 5 kilometrelik yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, gençlerle birlikte ecdadın bir asır önce burada yaşadıkları o coşkuyu, heyecanı ve bilinci hissetmek için omuz omuza yürüdüklerini söyledi.

Kasapoğlu, bu cennet toprakları vatan kılan ecdadı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Onların açtığı bu yolda bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız. Hiç kimseye yar etmeyeceğiz. Gençlerimize bu bilinci, bu şuuru aşılamak için de elbette Bakanlık olarak süregelen bu faaliyeti devam ettireceğiz. Her yıl hem yurdumuzun dört bir yanından hem dünyanın pek çok ülkesinden yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet bizler için ayrı bir heyecan, coşku ve mutluluk veriyor. Yarınlara bu değerli gençlerimizle, onların o aydınlık yüzleriyle yürüyeceğiz. Güçlü Türkiye'yi, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere her daim güçlü bir şekilde durmak için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Daha donanımlı bir gençlik için de çalışmaya devam edeceğiz."

"Kutlu yürüyüşü ilelebet taşıyacağız"

Gençlere yürüyüşten önce "yarma çorbası" ikram edildiğini anımsatan Kasapoğlu, "Şehadete korkusuzca yürüyen 57. Alay'ı da daha iyi anlamak için onların o günkü menülerini, o çorbayı gençlerimizle dağıttık. Gerçekten apayrı bir duyguydu, o günkü menünün içeriğini gençlerimizin bilmesi, hissetmesi. O günden bugüne gelen bu kutlu yürüyüşü ilelebet taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, yürüyüşe Avustralya'dan gelen 45 gencin katıldığının hatırlatılması üzerine, "Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından bu güzel hissiyatı paylaşmak için, öğrenmek için çok farklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu farklılık da elbette bu yürüyüşe, bu güzel beraberliğe ayrı bir heyecan kattı, bizleri de mutlu etti." diye konuştu.

Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, diğer askeri erkan ve protokol üyeleriyle çok sayıda öğrenci katıldı.