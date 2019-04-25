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Sinema Salonlarında Bu Hafta 7 Film Vizyona Girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7 film vizyona girecek.

Sinema Salonlarında Bu Hafta 7 Film Vizyona Girecek - Haberler Ankara mask
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İSTANBUL(AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7 film izleyiciyle buluşacak.

"Avengers: Endgame"

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı, Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Brie Larson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Elizabeth Olsen ve Katherine Langford'un rol aldığı "Avengers: Endgame" bugün izleyici ile buluşacak.

Russo Kardeşler'in yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon ve macera türündeki filmin yeni serisinde, evrenin sevilen kahramanları Captain Marvel'ı da yanlarına alarak her şeyleri pahasına Thanos'a karşı mücadeleyi sürdürecekler.

"Eve Dönüş"

Oscar ödüllü yıldız Julia Roberts'a başrolde "Manchester by the Sea"deki performansıyla Oscar adayı olan genç yetenek Lucas Hedges'in eşlik ettiği "Eve Dönüş", sorunlu bir gencin hayatına odaklanıyor.

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan filmin yönetmen koltuğunda "About A Boy" filminin senaryosuyla Oscar adaylığı elde eden Peter Hedges oturuyor.

"Seninle Başım Dertte"

Yönetmen koltuğunda oturan Pierre Salvadori'nin 1980'lerin "Vahşi Birşey" ve "Babanın Metresi" gibi hareketli komedilerinden esinlendiği "Seninle Başım Dertte", eşinin ölümünden sonra onun farklı bir kimliğiyle tanışan bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Senaryosunu Benjamin Charbit, Benoit Graffin ve Pierre Salvadori'nin birlikte yazdığı filmin başrollerinde Adele Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou ve Damien Bonnard yer alıyor.

"Hasbihal"

Ayhan Rüzgar, Mehtap Bayri, Selahattin Taşdöğen, Betül Çiçekli, Belma Mamati, Koray Ergün ve Arzu Yanardağ'ın rol aldığı "Hasbihal" adlı filmi Kemal Yılmaz ile Elife Özker yönetti.

Komedi türündeki film; ailesiyle yaşayan 35 yaşlarındaki obsesif bir adamın sert ve patavatsız bir babayla, onu dizinin dibinde büyüten annesi arasında sıkışıp kalmışlıktan kurtulma mücadelesini anlatıyor.

"Nebula"

Tarık Aktaş yönetmenliğindeki "Nebula", ruhun doğadaki yerini keşfeden bir adamın çıktığı yolculuğu odağına alıyor.

Dram türündeki filmde Serkan Aydın, Barış Bilgi, Ömer Bora, Ali Yavuz Ilıman ve Dilara Topuklular gibi isimler rol aldı.

"SIFIR: Etkisiz Eleman"

Yönetmenliğini Onur Aldoğan'nın üstlendiği "SIFIR: Etkisiz Eleman", ilkokul yıllarında travma yaşayan bir adamın bu travmanın üzerinde bıraktığı psikolojik etkiden kurtulma macerasına odaklanıyor.

"Corgi"

Ben Stassen ve Vincent Kesteloot'un yönettiği haftanın animasyon filmi "Corgi", Kraliçe Elizabeth'in sadık dostu bir köpeğin kaybolduktan sonra yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyacak.

Bugün 13:12 TSİ AA İstanbul- Etkinlik

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