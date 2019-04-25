Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 13:14 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:16 TSİ

Basımı Duran 500 Avroluk Banknotlar, Döviz Büroları ve Bankalardan Yapabilecek

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği 500 avroluk banknotları ellerinde bulunduranlar, değişimi döviz büroları ve bankalardan yapabilecek.

Basımı Duran 500 Avroluk Banknotlar, Döviz Büroları ve Bankalardan Yapabilecek mask
Büyütmek için resme tıklayın

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2002 yılından bu yana kullanımda olan 500 avro banknotların basımı, ECB'nin terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı mücadele amacıyla aldığı karar doğrultusunda durduruluyor.

Bu banknotları basımı 26 Ocak itibarıyla Avrupa'daki 17 ülkede durdurulurken, karar yarın itibarıyla da Almanya ve Avusturya'da uygulamaya girecek.

Söz konusu banknotların basımının durmasına karşın, ilk aşamada bu paraların kişiler ve bankalarca kullanımına devam edilecek. 500 avroluk banknotlar, değerini koruyacak ve ödemelerde kullanılacak. Ellerinde banknot olanlar, avro sistemindeki merkez bankaları üzerinden süre kısıtı olmadan değişim ve takas yapabilecek.

Türkiye'de de elinde 500 avroluk banknot bulunan gerçek kişilerin, döviz büroları ve ticari bankalar üzerinden değişim yapması mümkün olacak. Bankalar da bu banknotları yurt dışındaki muhabir bankalarına gönderebileceği gibi Merkez Bankası ile işlemlerinde kullanabilecek ancak Merkez Bankası, gerçek kişiler için para değişimi yapmayacak.

"Yastık altında bulunduğunu tahmin ediyoruz"

Değerli Maden Taş ve Döviz Piyasası Kurum ve Kuruluşlar Derneği (DEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Özbey, AA muhabirine, ECB'nin 500 avroluk banknotların tedavülden kaldırılmasına yönelik kararına uyum sağlayacaklarını belirterek, "Şu anda 500 avro banknotlarla alım ve satım yapıyoruz. Bu paralar piyasadan çekildiği ve bankalar da almamaya başladığı anda biz de işlem yapmayı durduracağız." dedi.

Özbey, fazla yer tutmaması nedeniyle 500 avroluk banknotların tercih edildiğini ve vatandaşların evinde de yastık altında 500 avroları bulunduğunu tahmin ettiklerini vurgulayarak, "Bu paraların toplanması için geçiş süreci var. Yetkili müesseseler ve bankalar, insanlardan topladıkları banknotları ECB'ye gönderecek ve böylece aşama tamamlanmış olacak." diye konuştu.

DEMAD olarak üye yetkili müesseseleri konuya ilişkin bilgilendireceklerini, kendilerinden alım ve satım yapan küçük yatırımcıların da uyarılarak farkındalıklarının artırılmasına çalışacaklarını ifade eden Özbey, "Kara paranın aklanması ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik olarak uygulamaya geçecek bu kararın, iyi niyetli küçük yatırımcıların mağdur edilmeden uygulanması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 13:14 TSİ AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Çekici ihracatında yeni rekor sinyali mask
Çekici ihracatında yeni rekor sinyali
25 Nisan 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı mask
25 Nisan 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı
Et ve Süt Kurumu'ndan Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar mask
Et ve Süt Kurumu'ndan Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar
25 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
25 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Soğan Tarlada 1 Buçuk Lira, Pazarda 8 Liraya Satılıyor mask
Soğan Tarlada 1 Buçuk Lira, Pazarda 8 Liraya Satılıyor
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL