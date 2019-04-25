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Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek

Sanatçı Pınar Ayhan Atatürkün Samsuna çıktığı 1919 yılının 100. yılında Ankara İstanbul ve İzmirde yapacağı üç büyük gösteriyle Atatürkün hikayesini anlatacak.

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BİNLERCE KİŞİ MUSTAFA KEMALİN HİKAYESİNİ DİNLEYECEK

Sanatçı Pınar Ayhan Atatürkün Samsuna çıktığı 1919 yılının 100. yılında Ankara İstanbul ve İzmirde yapacağı üç büyük gösteriyle Atatürkün hikayesini anlatacak. Kemâl isimli oyunuyla ilk gösterisini  Atatürkün Samsuna doğru yola çıktığı 16 MAYISTA ANKARAda gerçekleştirecek olan sanatçı ve hikaye anlatıcısı Pınar Ayhan 19 MAYIS GÜNÜ DE İSTANBULda Uniq Hallde sahne alacak. Ayhan 20 MAYISTA DA İZMIR izleyicisinin karşısına çıkacak.

Eksiksiz olgun yetkin yani kemâle ermiş bir insanın hikayesini anlatmanın kendisine gurur verdiğini belirten Ayhan Bu yıl Mustafa Kemalin Samsuna çıkışının 100ncü yılı bu sadece simgesel olarak değil bizi biz yapan bir tarih olarak da önemli.

Bağımsızlık mücadelemize başlayalı 100 yıl olmuş düşünsenize. Pek çok yerde konferanslarda söyleşilerde anlattım ama en önemlisi özenle hazırladığımız Kemâl isimli oyunla üç büyük kenti dolaşıp binlerce insana ulaşıp bu çok özel ve önemli hayat hikayesini anlatacağım.  Bu hikayeyi en doğru şekilde yeni kuşaklara iletmek boynumuzun borcu çünkü. Nefesim yettiğince anlatacağım diyor.

GENÇLER ÖNDE

19. Mayısın 100ncü yılına ithafen gerçekleştirilecek Ankara gösterisinde önden ilk dört sıra gençlere ayrılacak. Gençlik Önde gişesiyle farklı bir uygulamaya adım atan Pınar Ayhan bu konuda şunları söylüyor:  Gençlerin gözünün içine baka baka hayatını vatanı yapmış bir insanın hikayesini anlatmak benim için heyecan verici.

Okullarda konferanslarda gösteriler sonrasında yanıma gelip Biz bunları hiç bilmiyorduk diyorlar. Öyleyse anlatmak boynumuzun borcu değil mi Kendini tanımayan kökünü bilmeyen insanlar olmamalıyız. Biz kimiz öğrenmeliyiz. Biz Atatürkün gülmeyi öğrettiği çocukların evlatlarıyız. Bunu bilmek bize hem güç hem inanç hem sevgi veriyor. Benim koşuşturmalarımın kaynağı da bu güç ve inanç. Şu anda Türkiyede bir ilki gerçekleştiriyorum ve bunun sorumluluğu ağır. Daha önce bir kadın tarih anlatıcısı çıkıp böyle bir işi yapmadı. Hem de bir müzikal belgeselle. Diyorum ya elimden geleni yapmak boynumun borcu.

Kemâl isimli oyunun Fikri ve Proje Tasarımı Pınar Ayhana ait. Dönem Araştırma ve Metin Yazarlığını Banu Mertyürek Güler yapıyor. Yapımcılığını Sühan Ayhanın üstlendiği müzikal belgeselin Proje Koordinatörü Ayşe Karakoç sahne rejisi ise Özgür Billur tarafından gerçekleştiriliyor. Sahnede sanatçıya eşlik eden orkestra ise Aslı Gültekin Çello Özge Erdem Keman Mustafa Cihan Aslan Klarinet Erdinç Aktuğ Perküsyon Evren Kalaycıoğlu Piyano ve Ulaş Koray Gökben Bağlama gibi deneyimli müzisyenlerden oluşuyor.

İzleyiciler Pınar Ayhanın sahneye koyduğu Orada Duruverseydi Zaman ve Kemâl isimli iki gösteriye ilişkin takvimi ve detaylı bilgiye www.oradaduruverseydizaman.org [http://www.oradaduruverseydizaman.org]  adresinden ulaşabilirler. Biletler ise biletix  ve Dost Kitapevlerinde

Bugün 13:34 TSİ Ankara- Etkinlik

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