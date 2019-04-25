Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 14:56 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:57 TSİ

Alacaklısı 2 kişiyi öldüren sanığa, 'tahrik' indirimiyle 21 yıl hapis

ESKİŞEHİR’de gece yarısı evine gelip, alacaklarını isteyen Erdal Özdemir(31) ile Mustafa Döymaz'ı (27) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif Şenses (27), 'haksız tahrik' indirimi yapılarak, 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

mask
mask
mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

ESKİŞEHİR’de gece yarısı evine gelip, alacaklarını isteyen Erdal Özdemir(31) ile Mustafa Döymaz'ı (27) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif Şenses (27), 'haksız tahrik' indirimi yapılarak, 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir’de inşaat işçisi Arif Şenses'in geçen yıl şubat ayında Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki evine gece yarısı Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz gelip, alacaklarını istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Şenses, ruhsatsız av tüfeği ile Döymaz ve Özdemir'e ateş etti. Kaçmaya çalışan ikiliden Mustafa Döymaz apartman içerisinde, Erdal Özdemir ise apartmanın karşısındaki boş arazide hayatını kaybetti. Arif Şenses, olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte evinde gözaltına aldı. Çıkarıldığı adliyede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda Şenses hakkında ‘kasten 2 kişiyi öldürme’ suçundan 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Arif Şenses ile avukatı katıldı. "Pişman olduğunu" söyleyerek, tahliye talebinde bulunan Arif Şenses, “Onları öldürme kastım yoktu. Amacım, gece yarısı evimin kapısına dayanan Mustafa ile Erdal'ı korkutmaktı” dedi.

CEZA, ÖMÜR BOYUNDAN 20 YILA DÜŞTÜ

Yargılama sürecinde bir süre İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda gözetim altında tutulan ve 'ceza ehliyeti bulunduğu' yönünde rapor verilen Arif Şenses, önce '2 kişiyi kasten adam öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı haksız tahrik indirimi uygulayarak, 21 yıl 8 aya indirdi.

Bugün 14:56 TSİ DHA Eskişehir- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
1 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü Güvenlik Kamerasında mask
1 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü Güvenlik Kamerasında
Çiftlik Bank’ın Tosununa Uruguay’da Şok! mask
Çiftlik Bank’ın Tosununa Uruguay’da Şok!
Emniyet’ten Traktörlere Yönelik Yapılan Denetim mask
Emniyet’ten Traktörlere Yönelik Yapılan Denetim
Adana’da PKK Operasyonu: 5 Gözaltı mask
Adana’da PKK Operasyonu: 5 Gözaltı
Ataşehir’de Kereste Marketi Yandı mask
Ataşehir’de Kereste Marketi Yandı
Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı mask
Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL