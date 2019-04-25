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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak acıları barışın aracı haline dönüştürmede Çanakkale örnek olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anzak Günü mesajında, "Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil, dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale’nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak acıları barışın aracı haline dönüştürmede Çanakkale örnek olmalı mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil, dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale’nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum. Anzak Günü münasebetiyle ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anzak Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladığı belirtildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümünde, bu topraklarda vatanlarını ve şereflerini savunan yüz binlerce askeri, şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Çanakkale Savaşları’nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz. Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil, dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale’nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum. Anzak Günü münasebetiyle ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analara verdiği 'Evlatlarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur' mesajına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Bu noktada yeni nesillere düşen görev Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan dostluk mesajına sahip çıkmaktır. Yeni savaşların yaşanmaması, gelecek nesillerin barış dolu bir dünyada yaşayabilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, etkinlikler dolayısıyla ülkemizde bulunan misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Muhabir: Barış Gündoğan

Bugün 15:01 TSİ AA Ankara- Siyaset

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