KOSGEB Mantar Üretimi Desteği 2019 (Başvurusu, Şartları)

KOSGEB mantar üretimi destek programı 2019 yılında bu alanda faaliyette bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletme sahiplerini ve bu sektörde yeni projeleriyle faaliyete geçmek isteyen girişimcileri yakından ilgilendiren bir hizmettir. Genel itibarıyla KOSGEB, özellikle üretim ve inovasyon teknolojileri alanlarında yaptığı yoğun destek hizmetleriyle dikkat çekse de tarım ve hayvancılık alanında da vatandaşlara birçok hizmet sunmaktadır.

Bunlardan biri olan KOSGEB mantar üretimi desteği KOSGEB’den sonra IPARD ve TKDK tarafından da tam destek görmektedir. Mantar üretimi konusunda hazırlayacağınız başarılı projeler ile söz konusu devlet destekli kredilerden ve hibe desteklerinden yararlanabilirsiniz. Ancak yetiştirmeniz gereken mantarın cinsi ve yetiştirilme şartları bu hibe de destek hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına büyük önem taşıyan 2 faktör olarak dikkat çekmektedir.

Bu yazımızı, internet ortamında KOSGEB’in vatandaşlara sunduğu mantar üretimi desteği ile ilgili olarak bilgilendirici yazı bulmakta güçlük çeken KOBİ işletmecisi ve girişimciler adına hazırladık. Dolayısıyla bu sektördeki vatandaşlar tarafından oldukça fazla merak edilen KOSGEB ve TKDK mantar üretimi desteği programıyla ilgili olarak merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB açılımı, birçok vatandaş tarafından merak edilmektedir. Bu nedenle ilk olarak söz konusu mantar üretimi desteği hakkında detaylı bilgilere geçmeden önce bu hizmetin sağlayıcılarından biri olan KOSGEB kurumu hakkında bilinmesi gerekenleri açıklamak gerekmektedir. KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltma ismi olarak, halk arasında en bilinen adıdır.

KOSGEB faaliyetlerine başladığı 1990 yılından bu yana, her yıl giderek artırdığı kredi ve hibe desteklerini ağına bir yenisini ekleyerek bu günlerde birçok sektörde önemli katkı payları vermektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri yani KOBİ’lere yönelik hizmetleriyle ve destekleriyle dikkat çeken KOSGEB, aynı zamanda yeni projelerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere de birçok alanda ihtiyaç duydukları finansal desteği sunmaktadır. KOSGEB’in 1990 yılında vatandaşın hizmetine geçirilmeden önceki ismi Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hizmet vermekteydi.

KOSGEB Kredi ve Hibe Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB kredi ve hibe desteklerinden faydalanmak için, bu hizmet programlarına başvuran vatandaşların karşılaması gereken birtakım koşullar bulunmaktadır. Her yıl yeni bir sektörde, yeni bir finansal destek imkânı sunarak faaliyet alanını genişleten KOSGEB, temelde şu şartları taşıyan vatandaş veya şirketlerde yönelik hizmetler sunmaktadır:

C vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

KOSGEB kurumunun belirli tarihlerde, belirli illerde açmış olduğu “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kurslarından başarılı bir şekilde mezun olmak

Genç girişimcilere yönelik olarak hizmete sunulan genç girişimci geliştirme ve eğitimi programlarına katılarak bu programları başarılı bir şekilde tamamlamış olmak. (Bu durum sadece üniversite kampüslerinde açılan kurslardan mezun olan genç girişimcileri kapsamaktadır.)

Başvuru tarihinden en az 1 sene öncesi bir tarihte işletme açmış olmak

Mantar Yetiştiriciliği İçin Devlet Teşvikleri

Mantar yetiştiriciliği alanında devlet teşvikleri, bu sektörde faaliyette bulunan küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerini ve bu sektöre yeni projelerle giriş yapacak olan girişimcileri yakından ilgilendirmektedir. Nitekim devlet teşviklerinin bu sektörde artırılmasının ardından birçok girişimci mantar yetiştiriciliği hakkında yeni iş fırsatları kovalamaya başlamıştır.

Ancak mantar yetiştiriciliği konusunda devlet desteklerinden ve teşviklerinden yararlanmak adına sıfırdan başlasanız bile KOSGEB ve TKDK kurumlarının yetkilileri ile uzmanlarını başarılı bir proje ortaya koyduğunuza dair ikna edici bir girişimde bulunmanız gerekmektedir. Aksi halde söz konusu hizmetlerden faydalanmanız mümkün olamayacak ve bu alanda yaptığınız yatırımların karşılığını alamadan iflas bayrağını çekmiş olacaksınız.

KOSGEB Mantar Yetiştiriciliğine Hibe Kredi

KOSGEB tarafından verilen mantar yetiştiriciliği hibe ve kredi destekleri birçok KOBİ sahibinin ve girişimcinin iştahını kabartmaktadır. Nitekim bu alanda devletin sunduğu kredi fırsatları işletmenizi veya projenizi çabucak büyütmenizde epey faydalı olacaktır. Ancak hemen hemen her işte olduğu gibi mantar yetiştiriciliği sektöründe de başarılı iş yapan deneyimli kişiler ile başladığı işi eline yüzüne bulaştıran deneyimsiz kişi ve işletmeler vardır. Bu sebeple KOSGEB mantar yetiştiriciliğinde hibe ve kredi destekleri almak için uzmanları ikna edici bir proje ortaya koymanız gerekmektedir.

Mantar Yetiştiriciliği Başvurusu 2019

Mantar yetiştiriciliği devlet desteği başvurusu 2019 yılında diğer devlet hizmetlerinde olduğu gibi internet üzerinden yapılmaktadır. Başvuruları TKDK IPARD resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemler ile tamamlayabilir ve mantar yetiştiriciliği desteği almak için ilk adımı atabilirsiniz.

Mantar Yetiştiriciliği Destekleme Başvuru Şartları Nelerdir?

Mantar yetiştiriciliği destekleme programı başvuru koşulları, TKDK resmi internet sitesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre bu şartlar içinde öne çıkanlar şunlardır:

Başvuru yapacak kişinin 66 yaşından küçük olması gerekir

Destek verilen iller kapsamında olunması gerekir

Firmanın ve firma sahibinin vergi borcu bulunmaması gerekir

Başvuru yapacak kişinin iflas veya kayyum gibi hüküm yememiş olması gerekir

TKDK sisteminde kara listede bulunmuyor olmak gerekir

İşyeri sahibinin veya ortaklarından birinin hırsızlık, dolandırıcılık ve hileli iflas durumlarından hüküm yememiş olması gerekir

Terör suçlarından hüküm giyilmemiş ve terör faaliyetlerinde bulunulmamış olunması gerekir

Mantar Yetiştiriciliği Teşvikleri Nasıl Alınır?

Mantar yetiştiriciliği teşviklerinden yararlanmak için TKDK kurumunun resmi internet sitesinde ön başvuru formunu doldurduktan sonra, yine TKDK’nın belirlediği hizmet faaliyeti içindeki illerden birinde mantar üretim tesisi açmış olmanız gerekmektedir. Bu tesisi de kanunlara uygun bir şekilde vergi tabelanızı alarak oluşturmanız şarttır. Aksi halde söz konusu teşviklerden yararlanmanız mümkün değildir. Daha sonra TKDK ile iletişime geçerek Ziraat Bankası aracılığıyla mantar yetiştiriciliği teşviki ve tarımsal kredi sahibi olabilirsiniz.

TKDK Mantar Desteği

TKDK Mantar desteği programı, kurumun IPARD 2 programıyla ortaklaşa geliştirdiği bir hizmettir. Mantar yetiştiriciliği alanında kurumun vermiş olduğu destekleme tutarı % 50 oran üzerinden değerlendirilmektedir. Öte yandan TKDK’nın vereceği destek tutarları 30 bin TL olarak belirlense de bu tutarda 2019 yılı içerisinde artış göstermesi beklenmektedir.

TKDK Kredisi Desteklenen İller

TKDK mantar kredisi desteklenen şehirler, krediden yararlanmada temel şartlar arasında bulunmaktadır. Buna göre TDKD resmi internet sitesi üzerinde belirtilen iller dışındaki projelere bu kredinin verilmesi mümkün değildir. Listedeki bazı iller şunlardır; Ağrı, Ankara, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Kütahya, Muş, Samsun, Sivas, Tokat ve Uşak…

Mantar Kredisi İçin Verilen Destek Ne Kadardır?

Mantar kredisi için TKDK destekleri tutarı, % 50 olarak açıklanmıştır. Bunun yanında 2019 yılı itibarıyla net olmasa da 30 bin TL üzerinden verilmektedir.

TKDK Mantar Kredisi Şartları

TKDK mantar kredisi desteğinden yararlanma şartları, kurum tarafından şu şekilde açıklanmıştır: