Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Ailesine 'Geçmiş Olsun' Dileğinde Bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World'ün Londra merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan saldırı nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'le görüşerek, bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TRT World'ün Londra merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan saldırı nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'le telefonda görüştüğü belirtildi.

PKK yandaşı bir grubun TRT World'ün Londra merkezine yönelik saldırısıyla ilgili bilgi alan Erdoğan'ın, İbrahim Eren ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Muhabir: Barış Gündoğan