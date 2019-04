Fibromiyaljinin Bitkisel Tedavisi, Doğal Çözümü

Fibromiyalji için bitkisel tedavi yöntemleri oldukça fazladır ve bu yöntemler uygun şekilde kullanıldıklarında iyileştirme konusunda etkilidir. Fibromiyalji fizik tedaviyle ve ilaçlarla iyileştirilebileceği gibi, bu rahatsızlığa yönelik çok sayıda doğal tedavi yöntemi de bulunur. Aktarlardan kolayca temin edilebilecek olan bazı bitkilerle hazırlanacak karışımlar fibromiyalji tedavisinde son derece faydalı olabilmektedir. Ayrıca egzersiz yapmanın ve stresten uzak durmanın da önemi çok büyüktür.

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyaljinin ne olduğu sorusu, “kaslar ve yumuşak dokularda görülen yaygın ağrı” olarak yanıtlanabilir. Sürekli yorgunluk hissi ve halsizlikle beraber vücudun çeşitli bölgelerinde hissedilen yaygın ağrıya fibromiyalji adı verilir. Fibromiyalji rahatsızlığı bulunan kimseler yeterince uyumuş olsalar dahi, uyandıklarında kendilerini hiç dinlenmemiş gibi hisseder. Vücudun çeşitli bölgelerinde fibromiyalji ağrıları görülebilir. Fibromiyalji, kişilerin yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır.

Fibromiyalji Kimlerde Görülür?

Fibromiyaljinin görüldüğü kimseler genelde 30-60 yaş aralığındadır; fakat fibromiyaljinin her yaştan bireylerde görülme riski vardır.

Teşhisi zor bir rahatsızlık olan fibromiyaljinin ilk belirtileri, yaşayan kişiler tarafından genellikle başlangıçta pek önemsenmez. Çünkü insanlar bu belirtileri ters bir hareket, yorulma, ağır yük kaldırma gibi sebeplere bağlayabilirler.

Fibromiyalji Hangi Cinsiyette Görülür?

Fibromiyalji probleminin her iki cinsiyette de görülmesine rağmen bu sorunu yaşayan kadınların sayısı, bu rahatsızlığın görüldüğü erkeklerin sayısından neredeyse üç kat daha fazladır. Fibromiyaljinin kadınlarda daha sık görülmesinin sebebi ise bilinmemektedir.

Fibromiyaljinin Nedenleri

Fibromiyaljinin kesin sebebi tam olarak bilinmemekte olup, genetik yatkınlığın, enfeksiyonların, travmaların ve stresli bir yaşam sürmenin bu rahatsızlığa neden olabildiği düşünülmektedir. Genetik, fibromiyalji konusunda önemli bir faktördür. Ailesinde fibromiyalji rahatsızlığına sahip biri bulunanların bu rahatsızlığı yaşama riski, bulunmayanlara göre daha fazladır. Fibromiyaljiyi etkilediği düşünülen faktörler şu şekildedir:

Genetik faktörler

Stresli hayat

Çeşitli enfeksiyonlar

Sinir sistemindeki bazı problemler

Ruhsal sorunlar

Kas rahatsızlıkları

Bazı beyin fonksiyonlarında sorunlar

Fibromiyalji Belirtileri

Fibromiyaljide görülen belirtiler şu şekildedir:

Vücutta ağrı ve hassasiyet

Sürekli yorgunluk hissi

Sabahları tutuk hissetme

Sabahları yorgun uyanma

Depresiflik

Uykuda kalitesizlik

Kalp çarpıntısı

İshal veya kabızlık

Gaz sorunu

Mide problemleri

El ve ayak uyuşması

El ve ayaklarda karıncalanma hissi

Ciltle ilgili sorunlar

Odaklanmada güçlük

Hafıza problemleri

Baş ağrısı

Bu belirtilerin tamamını veya bir kısmını yaşayan kimselerin fibromiyalji rahatsızlığına sahip olma ihtimali vardır.

Hastaların sıcaklık değişimlerine ve fiziksel temasa hassasiyet göstermelerine rağmen, vücudun kas yapısında gözle görünür bir deformasyon olmadığı fark edilir.

Fibromiyalji Nasıl Tedavi Edilir?

Fibromiyaljinin tedavisi konusunda insanlara yardımcı olan pek çok yöntem bulunmaktadır. Fizik tedavi yöntemleri, ilaçlar, egzersizler ve bitkisel tedavi seçenekleri bunlardan bazılarıdır.

Fibromiyaljide İlaç Kullanımı

Fibromiyaljinin ilaçlı tedavisi her hasta için özeldir. Kimi zaman tedavide antidepresan ilaçlar da kullanılmaktadır. Antidepresenlar uyku düzeni ve ağrıların kontrol altına alınması noktasında kişiye yardımcı olabilmektedirler. Fakat bu gruptaki ilaçların uzun vadede bağımlılık yaratması mümkün olduğundan, kullanılmalarında dikkatli davranılmalıdır. Fibromiyalji ağrılarını dindiren ağrı kesiciler de, iç organlara zarar vermemeleri için dikkatli kullanılmalıdır. Fibromiyalji tedavisinde ilaçların, doktor tarafından önerildiği şekilde kullanılması gerekir.

Fibromiyalji İçin Hangi Doktora Gidilir?

Fibromiyalji belirtileri görülen kimselerin gideceği doktor, romatoloji uzmanıdır. Teşhis konulduktan sonra fizik tedavi ünitelerinde tedavi gerçekleştirilebilir.

Fibromiyalji Teşhisi

Fibromiyalji teşhisinin konması için hastanın şikayetleri, belirtileri ve öyküsü bilinmelidir. Fibromiyalji teşhisinin konulabilmesi için şikayet ve belirtilerin minimum üç aydır görülüyor olması gerekmektedir. Vücuttaki on sekiz adet hassas noktanın on birinde ağrı bulunup bulunmadığı, fiziki muayene sırasında kontrol edilir. Ayrıca kan tetkikleri de istenebilir fakat bu tetkikler tek başına yeterli olmaz, fiziki muayene mutlaka yapılmalıdır. Fibromiyalji sık sık başka hastalıklarla karıştırılmaktadır ve teşhisi kolay değildir.

Fibromiyalji Tedavisinde Bitkisel Yöntemler

Fibromiyalji tedavisi için doğal çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Fibromiyalji tedavisinde bitkilerden yararlanmak, kişilere önemli pozitif sonuçlar getirebilmektedir. Çeşitli bitkiler kullanılarak yapılan çaylar ve karışımlar fibromiyalji tedavisi ve şikayetlerin giderilmesi konusunda faydalı olabilmektedir.

Kekik Çayı: Yarım litre kadar su ve iki yemek kaşığı kekikle hazırlanır. Günde bir çay bardağı kadar içilir..

Yarım litre kadar su ve iki yemek kaşığı kekikle hazırlanır. Günde bir çay bardağı kadar içilir.. Zencefilli Su: Bir bardak uyun içine iki çay kaşığı kadar zencefil atılır ve içilir. Bekletilmeden içilmesi gerekir. Toz zencefil kullanılabileceği gibi, taze zencefil rendelenerek de kullanılabilir. Su oda sıcaklığında olmalıdır.

Bir bardak uyun içine iki çay kaşığı kadar zencefil atılır ve içilir. Bekletilmeden içilmesi gerekir. Toz zencefil kullanılabileceği gibi, taze zencefil rendelenerek de kullanılabilir. Su oda sıcaklığında olmalıdır. Mayasıl Otu: Bir bardak suyun içine bir yemek kaşığından biraz az miktarda mayasıl otu konularak beş dakika boyunca kaynatılır.Ardından ılımaya bırakılır ve süzülür. Günde iki defa, ılık biçimde içilir.

Bir bardak suyun içine bir yemek kaşığından biraz az miktarda mayasıl otu konularak beş dakika boyunca kaynatılır.Ardından ılımaya bırakılır ve süzülür. Günde iki defa, ılık biçimde içilir. Kurutulmuş At Kuyruğu Otu: 1 litre suya 100 gram kurutulmuş at kuyruğu otu eklenir. Yarım saat kaynatıldıktan sonra süzülür. Günde iki bardak içilir.

1 litre suya 100 gram kurutulmuş at kuyruğu otu eklenir. Yarım saat kaynatıldıktan sonra süzülür. Günde iki bardak içilir. Söğüt Kabuğu: Bir bardak suyun içine iki gram söğüt kabuğu eklenerek beş dakika boyunca kaynatılır. Bu karışım günde iki veya üç bardak içilebilir. Söğüt kabuğu, aktarlardan temin edilebilir. Söğüt kabuğunun ağrı azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

Bir bardak suyun içine iki gram söğüt kabuğu eklenerek beş dakika boyunca kaynatılır. Bu karışım günde iki veya üç bardak içilebilir. Söğüt kabuğu, aktarlardan temin edilebilir. Söğüt kabuğunun ağrı azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Elma Sirkeli Bez: Ağrılı bölge, üzerine bir miktar elma sirkesi dökülen bir bezle ovalanır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun Bitkisel Fibromiyalji Kürleri

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, fibromiyalji konusunda çeşitli bitkisel çözüm önerilerinde bulunmuştur:

Çobançantası Bitkisi: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun fibromiyalji konusunda tavsiyeleri nden biri olan bu bitkiden 1 tatlı kaşığı kadar, 1 bardak kaynamış suyun içine atılır. Karışım 3 dakika daha kaynatıldıktan sonra ılıması için bırakılır ve ardından süzülür.

nden biri olan bu bitkiden 1 tatlı kaşığı kadar, 1 bardak kaynamış suyun içine atılır. Karışım 3 dakika daha kaynatıldıktan sonra ılıması için bırakılır ve ardından süzülür. Karabaş Bitkisi: 1 su bardağı kaynamış suyun içine 1 tatlı kaşığı karabaş bitkisi eklenir. 7 dakika kadar kaynatılır. Bu karışım akşam yemeğinden sonra içilir.

Ayrıca İbrahim Saraçoğlu, susam yağı ve adaçayı yağının karıştırılarak ağrılı bölgelere sürülmesini de önermektedir.

Fibromiyaljiye İyi Gelen Yiyecekler

Fibromiyalji için iyi olabilecek bazı yiyecekler aşağıda belirtilmiştir.

Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, marul vb.)

Kırmızı meyveler (çilek, kiraz vb.)

Avokado

Tarçın

Kuşkonmaz

Balkabağı

Elma

Portakal

Kekik

Zerdeçal

Soğan

Sarımsak

Kalsiyum, magnezyum, selenyum ve C vitamini içerikli besinlerin tüketiminin fibromiyalji konusunda olumlu etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Bu maddeleri içeren yiyeceklerin beslenme düzenine eklenmesi, fibromiyalji rahatsızlığı bulunan kimselerin şikayetlerini hafifletme konusunda faydalı olacaktır.

Fibromiyalji ve Egzersiz

Egzersiz, fibromiyalji tedavisi için son derece önemlidir. Yoğunluğu düşük bir aerobik programı, yüzme, yoga ve açık havada yürüyüşün fibromiyaljiye iyi geldiği bilinmektedir. Fakat her egzersizin her hasta için uygun olmadığı unutulmamalıdır.

Fibromiyalji rahatsızlığı bulunan bir kimsenin düzenli spor yapmaya mutlaka zaman ayırması gerekir. Hareketsiz, masa başında çalışan kimselerin kasları bu çalışma düzeninden olumsuz etkilenir. Bu nedenle spor onlar için daha önemlidir.

Spor, kişinin bedenine de ruhuna da çok iyi gelmektedir ve fibromiyalji tedavisinde gereklidir. Kişinin dayanıklılığı artar, ağrı şikayetleri kontrol altına alınabilir.

Fibromiyalji tedavisi doktor kontrolünde gerçekleşir ve kişinin kullandığı çeşitli ilaçlar vardır. Fakat bunların yanında kişinin egzersiz yapması da son derece önemli ve faydalı olacaktır.

Fibromiyalji rahatsızlığı bulunan kimsenin ağrılarında ve diğer şikayetlerinde zamanla hafifleme görülebilecektir. Fibromiyalji rahatsızlığına sahip olan kimseler başlangıçta egzersiz yaparken zorlanabilirler. Fakat hafif düzeydeki egzersizlerin onların yaşam kalitelerini önemli ölçüde artıracağı da bir gerçektir.

Fibromiyalji ve Stres

Stresli bir yaşamın fibromiyaljiye etkisi bulunduğu düşünülmektedir. Stres, diğer birçok rahatsızlıkta olduğu gibi , fibromiyaljiyi de tetiklemektedir. Stresten uzak durmak, fibromiyaljiden korunabilmek noktasında son derece önemlidir. Ayrıca fibromiyalji rahatsızlığı bulunan kimselerin stres yaşamaları, ağrılarını artırmaktadır. Bu yüzden fibromiyalji rahatsızlığı olanlar stresten mümkün olduğunca uzak durmalıdır.

Fibromiyaljiden Nasıl Korunulur?

Fibromiyaljiden korunmak, tamamen olmasa da belli ölçüde mümkün olabilir. En azından risk en aza indirilebilir. Fibromiyalji riskini azaltmak için sağlıklı beslenmek, stresten uzak bir yaşam sürmek, hareketi ve sporu hayatın bir rutini haline getirmek oldukça önemlidir.