Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 17:27 TSİ- Spor G: Bugün 17:28 TSİ

Fenerbahçe Gol Yollarında Sınıfta Kaldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 29 haftada 58 gol kaydederken, bu sezon 34 golde kaldı.

Fenerbahçe Gol Yollarında Sınıfta Kaldı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, gol yollarında da aradığını bulamadı. Geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Aykut Kocaman ile 29 haftada 58 gol kaydedip 31 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu sezon Cocu, Koeman ve Ersun Yanal ile 34 gol atıp kalesinde 40 gol gördü. Sarı-lacivertliler gösterdikleri bu performansla Süper Lig’i ilk kez eksi averajla bitirme durumuyla karşı karşıya.

Puan Olarak Da Geride

Fenerbahçe gollerin yanı sıra bu sezon puan olarak da geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon geride kalan 29 haftada 57 puanla 4. sırada bulunurken, bu sezon 33 puanla 14. sırada yer aldı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

# DERBİ MAÇLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 17:27 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Beşiktaş Kötü Tezahüratlar Nedeniyle 260 Bin TL Para Cezası Aldı mask
Beşiktaş Kötü Tezahüratlar Nedeniyle 260 Bin TL Para Cezası Aldı
Fenerbahçe Gol Yollarında Sınıfta Kaldı mask
Fenerbahçe Gol Yollarında Sınıfta Kaldı
Başakşehir ile Göztepe İle 4. Kez Mücadele Edecek mask
Başakşehir ile Göztepe İle 4. Kez Mücadele Edecek
Spor Toto Süper Lig’de 30. Hafta Yarın Oynanacak mask
Spor Toto Süper Lig’de 30. Hafta Yarın Oynanacak
Ankara'da Fidan Dikimi ve Uçurtma Şenliği Düzenlendi mask
Ankara'da Fidan Dikimi ve Uçurtma Şenliği Düzenlendi
Dünya Ralli Şampiyonası’nda 5. Durak Arjantin'de Gerçekleşecek mask
Dünya Ralli Şampiyonası’nda 5. Durak Arjantin'de Gerçekleşecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL