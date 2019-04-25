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Beşiktaş Kötü Tezahüratlar Nedeniyle 260 Bin TL Para Cezası Aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları açıklandı. Beşiktaş, Sivasspor müsabakasında taraftarlarının sebep olduğu kötü tezahüratlar nedeniyle 260 bin TL para cezası aldı.

Beşiktaş Kötü Tezahüratlar Nedeniyle 260 Bin TL Para Cezası Aldı mask
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PFDK karaları açıklanırken Beşiktaş, taraftarlarının Sivasspor mücadelesinde kötü tezahürat yapması sebebiyle para cezası aldı. TFF’nin resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

"Çaykur Rizespor’un, 21.04.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Bursaspor Kulübünün, 19.04.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 22.04.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜN E, MARATON ALT E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VIP ALT E nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş’ın, 22.04.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY A, B, C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Birevim Elazığspor Kulübü masörü Vahit Ünal’ın, 19.04.2019 tarihinde oynanan Birevim Elazığspor - Osmanlıspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Osmanlıspor idarecisi Mehmet Davarcı’nın 19.04.2019 tarihinde oynanan Birevim Elazığspor - Osmanlıspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 75 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adanaspor’un, 21.04.2019 tarihinde oynanan Adanaspor- Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI A, B, C, D, E, KAPALI ÜST GÜNEY A, B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adanaspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübünün, 21.04.2019 tarihinde oynanan Adanaspor - Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey kale arkası B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Ümraniyespor Kulübü’nün, 20.04.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, medya sorumlusunun basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Afjet Afyonspor Kulübü’nün, 21.04.2019 tarihinde oynanan Afjet Afyonspor - Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Balıkesirspor Baltok Kulübü’nün, 22.04.2019 tarihinde oynanan Balıkesirspor Baltok Kardemir Karabükspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

(İHA)

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