Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 17:31 TSİ- Etkinlik G: Bugün 17:32 TSİ

TCG Bayraktar 100 Yıllık Rotada İlerledi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan TİDE Gelecek Okulu-Gelecek Zirvesi; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle, 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun’da gerçekleştirilecek.

TCG Bayraktar 100 Yıllık Rotada İlerledi mask
Büyütmek için resme tıklayın

“Güneş Ufuktan Gelecek Umuttan Doğar” teması ile gerçekleşen etkinlik kapsamında TCG BAYRAKTAR (L-402) amfibi çıkarma gemimiz de kurtuluşa giden yolda Bandırma Vapurunun rotasını takip ederek Samsun’a ulaştı.

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Tuzla/ İstanbul’dan hareket eden TCG BAYRAKTAR’ın yolculuğuna Türkiye’nin farklı şehirlerinden 100 üniversite öğrencisi, 20 Deniz Harp Okulu öğrencisi ve 38 akademisyen eşlik etti.

Kurtuluş mücadelesinin 100.yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamda gemide yer alan öğrenciler ve akademisyenlere gemide yaşam döngüsü ve güvenlik önlemleri ile ilgili brifingler de verildi.

(Emin Kuvat/İHA)

Bugün 17:31 TSİ İHA Ankara- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Sinema Salonlarında Bu Hafta 7 Film Vizyona Girecek mask
Sinema Salonlarında Bu Hafta 7 Film Vizyona Girecek
“Bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız" mask
“Bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız"
Bülent Ortaçgil'den Müzik Ziyafeti mask
Bülent Ortaçgil'den Müzik Ziyafeti
ZEKİcee Panora AVM’de kapılarını açtı mask
ZEKİcee Panora AVM’de kapılarını açtı
Ankara Metrosunda Sanat Rüzgarı Esiyor mask
Ankara Metrosunda Sanat Rüzgarı Esiyor
Panoroma 1326 Bursa Fetih Müzesi 419 Bin Ziyaretçi İle Rekor Kırdı mask
Panoroma 1326 Bursa Fetih Müzesi 419 Bin Ziyaretçi İle Rekor Kırdı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL