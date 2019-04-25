İmamoğlu Yok Dediği Kaynağı Kaynak Gösterdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongre ve Etnogrefya müzesinde düzenlenen ‘Yüzüncü Yılında Her Yönüyle Uluslararası Sivas Sempozyumu’ açılışında da konuştu. Burada konuşan Vali Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir televizyon programında Atatürk’ün Sivas’ta kaldığına ve 108 gün boyunca yaptıklarına dair kaynak bulamadıklarını ifade eden cümlesine yanıt verdi.

Ayhan yanıt olarak şunları söyledi: “Polemik konusu olmaması açısından isimde vermeyeceğim ama şuan gündemde olan bir siyasetçimiz Sivas’ta 108 gün diye hiçbir çalışmanın yapılamadığını ve Sivas’a geldiği zamanda buradan mülhem alarak bir kitap bastırdığını duymuşsunuzdur. Güzel bir anlayış teşekkür ederim. Sivas’a gelip de çok kısa bir zaman kalıpta Sivas’a bir şey bırakmaya çalışmak güzeldir. Her metrekaresine mutlaka kitap yazılır ama bir haksızlık olduğunu düşünmek istiyorum. Maksadım polemik yapmak değil. Bir hakkı teslim etmek gerekmektedir. Sadece geçmişteki insanların hizmetlerine emeklerine haksızlık yaparak devşirmek doğru değil. Kitapta özellikle anlatılırken şu vurgulanmak isteniyor, ‘Sivas’ta 108 gün diye hiçbir çalışma yapılamamış. Araştırdım kaynak bulamadım’ ben bundan önce rahatsız oldum siyasi bir malzeme olunur diye cevap vermek istemedim. Sivas’ta geçmiş dönemde özellikle 108 gün isimde aynı 108 gün kitapları basılmıştır. Belediyemiz çok yaptı bunu ben şahidim. Sivas Valiliği çok yaptı setler halinde. İsim dahi aynı Milli Mücadelede Sivas 108 gün. Basılan kitapta hemen hemen isimde aynı. Hatta ve hatta kitabın ana kaynakçasının birinci sırasında da bu kitap kaynak gösterilmiş. Hem bu kitabı kaynak gösterilecek, Sivas Valiliği yayını bu kitap hem de Sivas’ta böyle bir çalışma yapılmadı demek garip bir durumdur. Burada ya bir iyi niyet yoksunluğu var yada popülist bir davranış var. Sivaslılarda 108 gün kavramı çok anlamlı. Bana göre bunun patentini almamız lazım. Ben bunu neden demek istedim sanki yeni bir kavram icat edilmiş gibi kamuoyuna sunuluyor. Valiliğimiz himayesinde çok çalışmalar bu manada yapıldığını söyleye bilirim”.

(İHA)