Dünyaca Ünlü Sanatçılar Bilkent Sanat Festivalinde!

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilkent Sanat Festivali’ne sayılı günler kala sanatseverler heyecanlarını gizleyemiyor. Bilkent Center’da gerçekleştirilecek olan etkinlikler 27 Nisan ile 5 Mayıs arasında dünyanın her yerinden sanatseverlere kapılarını açıyor. Yerli ve yabancı sanatçıların bir arada eserlerini sergileyecekleri etkinliklere 78 resim ve heykel sanatçısı katılım gösterecek. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali’nde resimden müziğe, dans gösterilerinden en sevilen tiyatro oyunlarına kadar gerçekleştirilecek etkinlikler ile dopdolu bir program sanatseverlerin ilgisine sunuluyor.

Bilkent Center Sanat Sokağı’nın merkez olarak kullanılacağı 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, bu yıl 27 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlere kapılarını açacak. Türkiye’de sanatın ve sanatçıların geniş kitleler tarafından tanınıp sevilmesi amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Bilkent Sanat Festivali’nin bu yılki programı sanatseverleri şimdiden heyecanlandırmaya yetti.

Başkent Sanatla Renkleniyor sloganıyla gerçekleştirilen sanat festivalinde Ukrayna, İspanya, Kuveyt, Yunanistan, Umman, İran, Makedonya, Gürcistan gibi dünyanın pek çok farklı ülkesinden katılım gösterecek olan sanatçıların yanı sıra ülkemizin de önde gelen sanatçıları eserleriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Toplamda 9 gün sürmesi planlanan sanat festivalinde, sanatın her dalı katılımcıların beğenisine sunulacak. Ünlü ressam Şehriyar Cem’in de 20 metrekarelik tek parçadan oluşan soyut eseri de Türkiye’de ilk kez bu festival kapsamında sanatseverler ile buluşturulacak.

Dopdolu Program Sanatseverleri Heyecanlandırıyor

Başkent Sanatla Renkleniyor sloganıyla yola çıkılan festivalde ziyaretçilere dopdolu bir program sunuluyor. Bu yıla özgü olarak geçtiğimiz yıllarda olmayan sahne sanatları da plastik sanatların yanındaki yerini alıyor. Resim atölyelerinin yanında her sene olduğu gibi bu yılda da Dans Et ekibinin eğlenceli dans gösterisi, küçük büyük her yaştan sanatseverin ilgisini çekecek. Festivalin lansmanını ise Musa Göçmen Orkestrası ve Ömer Türkmenoğlu birlikte yapacak.

27 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Bilkent Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilecek olan festivalde Koleksiyoncu isimli tiyatro oyununun sevilen oyuncuları Berkan Şal ve Özbir Erciyas tiyatro söyleşisiyle ziyaretçilerin beğenisini kazanacak. Dünyaca ünlü Ermeni asıllı ressam Samvel Lajikian, 2004 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan 36 ülkenin sanatçılarının karikatürlerini çizen Efgan Beyaz, Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin’in odalarında resmi bulunan Victor Shevchenko da bu büyük festivale katılan dünyaca ünlü sanatçıların arasında yer alıyor.