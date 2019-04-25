Ramazan Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

Bu yazımızda SGK BAĞKUR bayram ikramiyesi nedir, ne kadar oldu sorularının yanıtlarını ve bayram ikramiyesinin ne zaman, kimlere verileceği hakkında bilinmesi gerekenleri bulabilirsiniz.

Emekli Maaşı 2019 SGK Bayram İkramiyesi Nedir, Ne Zaman Verilecek?

Bayram ikramiyesi olarak adlandırılan ikramiyelerin ne zaman ve kimlere ödeneceği vatandaşlar arasında merak konusu olmaktadır. Ramazan ayının yaklaşmasıyla ay sonunda bayram ikramiyelerine kavuşacak olan vatandaşlar, 2019 bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz sene başlatılan bir uygulama olan bayram ikramiyesi uygulaması, 12 milyon emekliyi ve onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren bir gelişme olarak büyük beğeni toplamıştı. 2018 yılı itibarıyla başlatılan ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandıktan sonra sürekli olarak devam edilen bayram ikramiyesi ile tüm emekliler ek gelir sahibi olmuş durumda.

Bu yılda da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihlerinde olmak üzere 2 kere daha emeklilerin yüzünü güldürecek olan bayram ikramiyesi uygulamasıyla ilgili birçok vatandaşımızın merak ettiği soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

2019 Ramazan Bayram İkramiyesi Nedir?

Geçen yıl hükümetimiz tarafından başlatılan bir uygulamadır. Bu uygulamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emekliler ile ilgili mevzuat kapsamında yeni düzenleme yapılarak gelir veya aylık hakkına sahip olan emeklilere yapılan ödemedir.

2019 Ramazan Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenir?

SGK tarafından kendilerine emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife mallüllüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli işgöremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenmektedir.

Bununla birlikte kurumdan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi her yıl ödenmektedir.

2019 Bayram İkramiyesi Tutarı Ne Kadardır?

Her yıl ilki Ramazan ikincisi de Kurban Bayramı’nda yapılmak üzere yılda 2 kere hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyesi tutarı geçen sene olduğu gibi bu sene de 1000 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.

Dolayısıyla her 2 bayram ikramiyesini de almak için başvuruda bulunmanız gerekmemektedir. Bu ikramiyeler aylık almakta olduğunuz banka hesabına otomatik olarak yatırılır.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenir?

Bayram ikramiyesi uygulaması Ramazan ve Kurban Bayramından önce kurum tarafından belirlenmiş olan tarihlerde gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında SGK tarafınden toplam iki bin lira ödendi. 2019 yılı ramazan bayram ikramiyesi Mayıs ayında, 2019 yılı kurban bayram ikramiyesi ise Ağustos Ayında ödenecek.

2019 yılın ramazan bayram ikramiyesi mayıs ayında hangi gün ödeneceği konusunda SGK'nın açıklaması beklenmekte.