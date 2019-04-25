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Gençlerbirliği Süper Ligi garantilemek için sahaya çıkacak

Kardemir Karabükspor maçını kayıpsız geçmeleri ve rakiplerinin puan kaybetmesi halinde Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyebilir.

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Gençlerbirliği Süper Ligi garantilemek için sahaya çıkacak

Kardemir Karabükspor maçını kayıpsız geçmeleri ve rakiplerinin puan kaybetmesi halinde Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyebilir.

Gençlerbirliği’nde Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen Gençlerbirliği bu hafta kritik bir maça çıkıyor. Başkentin kırmızı siyahlıları Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da karşılaşacakları Kardemir Karabükspor maçını kayıpsız geçmeleri ve rakiplerinin puan kaybetmesi halinde Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyebilir.

Spor Toto Süper Lig’e yükselme konusunda büyük bir avantajı elinde tutan Gençlerbirliği, teknik direktörlüğe getirilen İbrahim Üzülmez yönetiminde yenilgi yüzü görmedi. Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle kalan son haftalara avantajlı bir konumda giren kırmızı siyahlılar, geride kalan 30 haftada galip geldiği 20 maçın 11’ini attığı tek golle kazanmayı başararak ilginç bir istatistiğe de imza attı.

Başkentin kırmızı siyahlıları 29 yıl sonra tekrar mücadele ettiği 1. Lig’de sezonun ilk hafta maçında 1-0’lık skorla kazanmasının ardından 30 haftada 33 puan toplama başarısını gösterdi. Sezonun ilk yarısında Hatayspor, Osmanlıspor, Afjet Afyonspor, Altay, Boluspor ve Giresunspor’u attığı tek golle deviren ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran başkent ekibi, sezonun devre arasına 41 puanla girdi.

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Sezonun ikinci yarısında da tek gollü galibiyetlerine devam eden Gençlerbirliği teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 6 maçı 1-0 kazandı. Başkent ekibinin teknik patronluğunu Spor Toto 1. Lig’de 2. sıradayken üstlenen İbrahim Üzülmez, şu ana kadar çıktığı maçların hiçbirinde yenilmedi. Kırmızı siyahlı takım, genç teknik adam yönetiminde çıktığı ilk maç olan 25. hafta mücadelesinde Altay’ı 1-0 yenerek puanını 51’e yükseltti. Daha sonra Adanaspor’u da 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran başkent ekibi, bu sezon topladığı puanları 54’e çıkardı.

Kardemir Karabükspor Deplasmanında Süper Lig’e Çıkma Garanti Olabilir

Genç teknik adam yönteminde de 1-0’lık galibiyet serilerine devam eden Gençlerbirliği, 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile yenilgi yüzü görmedi.  Spor Toto 1. Lig’de 31. hafta mücadelelerinde Kardemir Karabükspor’a konuk olacak olan Gençlerbirliği bu maçta ve bu haftada istediği sonuçlara ulaşırsa, Süper Lig’e çıkmayı garantileyebilecek.

Sezonun geri kalan haftalarında aldığı 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi 64 puan toplayan başkent ekibi, kalan 4 haftada sırasıyla Kardemir Karabükspor, Abalı Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor karşılaşmalarına çıkacak.

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