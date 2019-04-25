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İŞKUR Güvenlik Görevlisi İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye İş Kurumu, ülke çapında istihdam yaratmak amacıyla iş ilanlarını kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Birçok şehirde, farklı işletmelere bağlı olarak görev yapacak güvenlik görevlisi ilanı İŞKUR’un resmi internet sitesinden yayınlanarak vatandaşların bilgisine sunuldu.

İŞKUR Güvenlik Görevlisi İş İlanları mask
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İŞKUR Güvenlik Görevlisi İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alım ilanları ardı ardına yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla ülke genelinde birçok vatandaşa istihdam sağlanmak amacıyla yayınlanan son ilanda en az ilköğretim mezunu silahlı veya silahsız 2 bin güvenlik görevlisi alımının gerçekleşeceği bildirildi. Güvenlik görevlisi olarak vardiyalı çalışmaya müsait olan adaylar bu ilana başvuruda bulunmaya başladılar.

Türkiye İş Kurumu, ülke çapında istihdam yaratmak amacıyla iş ilanlarını kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Birçok şehirde, farklı işletmelere bağlı olarak görev yapacak güvenlik görevlisi ilanı İŞKUR’un resmi internet sitesinden yayınlanarak vatandaşların bilgisine sunuldu. Vardiyalı olarak güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşlar, bu ilana nasıl başvuracaklarını ve ilanda yer alan başvuru şartlarını merak ediyor. Bu yazımızda İŞKUR’un 2 bin güvenlik görevlisi ilanında aradığı başvuru şartlarını ve başvuruların nasıl yapılması gerektiğini bulabilirsiniz.

Ülkemizde birçok kurumun açtığı kursların sınavlarından başarıyla geçerek mezun olan ve güvenlik görevlisi sertifikasını elinde bulunduran vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayınlanan 2 bin güvenlik görevlisi alım ilanına başvuruda bulunabilirler. Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavını başarıyla geçen vatandaşlar İŞKUR aracılığıyla başvurdukları güvenlik görevlisi alım inanından sonra Türkiye’nin çeşitli illerinde bu mesleği yerine getirebilirler. Ancak bu ilanda yer alan ve güvenlik görevlisi ihtiyacı duyan her kurum, ilana başvuruda bulunan adaylardan kendine özel olarak bazı özel şartlar talep etmektedir.

İŞKUR Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

İŞKUR’un en son yayınladığı 2 bin güvenlik görevlisi alım ilanında aranan başlıca şartlar şunlardır:

  • C. vatandaşı olmak
  • 18 yaşından büyük olmak (Bazı kurum ve kuruluşlar için 21 yaşından büyük olmak)
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • En az ilköğretim mezunu olmak (Bazı kurum ve kuruluşlar için ortaöğretim şartı bulunuyor)
  • Kamera sistemlerini yönetme ve kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak
  • Görevini yerine getirmesinde engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
  • Askerliğini tamamlamış veya askerlikle herhangi bir ilişkisi bulunmamak
  • Vardiyalı çalışmaya müsait olmak
  • İletişim konusunda yetenekli olmak

Güvenlik Görevlisi İlanına Nasıl Başvuru Yapılır?

Bu şartları sağlayan vatandaşlar dilerlerse İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak dilerlerse de en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen müracaat ederek bu ilana başvurabilirler.

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