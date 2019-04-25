Milyonlarca Memur ve Emekliyi İlgilendiren Gelişmeler

Ülkemizdeki milyonlarca emekli ve memurlar için bu yaz sıcak gelişmeler yaşanacak. Önce temmuz ayında yapılması planlanan maaş zammının ardından ağustos ayında da memur ve emeklileri yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri ile emekli memurların ve halihazırda çalışan memurların tüm sosyal ve mali hakları belirlenecek.

Başta memurlar olmak üzere tüm emekliler için çok önemli gelişmeler yaz aylarının başlamasıyla ortaya çıkacak. Hem Emekli Sandığı emeklilerini hem de SSK ve BAĞKUR emeklilerini çok yakından ilgilendiren bu gelişmeler, temmuz ayında tüm emekli ve memurların maaşlarına zam yapılmasıyla başlayacak. Daha sonra yaz ayları bitmeden de ağustos ayında toplu sözleşme görüşmeleriyle tüm emeklilerin hangi sosyal ve mali haklara sahip olacakları masaya yatırılıp görüşme sonucunda alınacak olan karar ile kesinleşecek.

Temmuz Ayında 4 Ayrı Zam Oranı Açıklanacak

Yaz aylarının memur ve emekliler için çok sıcak geçeceğinin habercisi olan bu toplantılarda hem 2020 hem de 2021 yıllarında yapılması planlanan 4 ayrı zam oranı da netlik kazanmış olacak.

Bununla birlikte SSK ve BAĞKUR emeklileri de temmuz ayında zamlı maaş alma hakkından yararlanabilecekler. Öte yandan bu yıl içinde mayıs ve ağustos aylarında memur ve emeklilere iki ayrı ikramiye daha ödenecek. Tüm emekliler bu iki ikramiye ile birlikte toplamda 2 bin liralık ikramiye almış olacaklar.

Önce İkramiye Sonra Zam

Havaların ısınmasıyla memurların yüzünü güldürecek birçok gelişme yaşanacak. Bunlardan ilki mayıs ayının sonu haziran ayının başı gibi verilmesi planlanan 1000 liralık ikramiyeler olarak öne çıkıyor. Tüm emeklilere verilecek olan bu ikramiye, emeklinin maaşı ne olursa olsun banka hesabına yatırılacak. Ramazan Bayramı öncesinde banka hesaplarına geçirilecek olan bu ikramiyeler için emeklilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor.

Haziranın bitmesi temmuzun gelmesiyle ise başta memurlar olmak üzere tüm emeklilerin maaşları zamlanacak. Toplu sözleşmenin gerekliliklerine göre tüm memur ve memur emeklileri temmuz ayında %5 oranında zam alacaklar.

Bununla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da tüm memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Henüz netlik kazanmasa da enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ilave edilecek olan bu rakamın %6 seviyelerini bulması bekleniyor.