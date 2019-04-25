Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı

ANKARA'da, sahte içki üretip, TAPDK bandrolü yapıştırarak gece kulübü ve restoranlara satış yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da kaçak içki üretip, restoran ve gece kulüplerine satış yapan çetenin izine ulaştı.

Bunun üzerine çeteyi takibe alan ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi. Yapılan çalışma kapsamında Ankara'da belirlenen 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlere yapılan baskında çete lideri C.Ç., A.Ç., İ.Ç. ile birlikte V.Y., A.B., A.T., M.P., R.K., Y.Y. ve S.C. isimli toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ise 2 bin 750 adet boş içki şişesi, 316 içki, 3 bin 600 adet sahte TAPDK bandrolü, 30 litre PH düşürücü madde, 30 litre saf alkol ve 204 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

SAHTE BANDROLLÜ SAHTE İÇKI SATIŞI

Diğer yandan yapılan çalışmalarda, çetenin ürettiği sahte içkileri, sahte TAPDK bandrolü yapıştırarak alkol satışı yapılan iş yerlerine bu şekilde satış yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.