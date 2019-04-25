Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 22:31 TSİ- Gündem G: Bugün 22:32 TSİ

Polatlı’da tonlarca soğan doğaya atıldı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, pas ya da mantar hastalığına yakalandığı öne sürülen tonlarca soğan, faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atıldı. Mahalleli çürük soğanların 1,5 aydır bu bölgede bulunduğunu ileri sürerek, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi. 

mask
Büyütmek için resme tıklayın

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, pas ya da mantar hastalığına yakalandığı öne sürülen tonlarca soğan, faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atıldı. Mahalleli çürük soğanların 1,5 aydır bu bölgede bulunduğunu ileri sürerek, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi. 

Polatlı'nın Esentepe Mahallesi'nde faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atılan tonlarca çürümüş soğan, mahallelilerin tepkisi çekti. Mahalleli, Yüksek Hızlı Tren  (YHT) hattı boyunca onlarca metre mesafeye atılan çürük soğanların çevreye yaydığı kötü kokunun yanısıra sağlık sorunlarına da neden olabileceği endişesini yaşadıkladını belirttiler. Atılan tonlarca soğanın zamanla filizlenip yeşerdiği de görüldü. 

'KALAN ÇÜRÜK SOĞANLARI DA DÖKÜYORLAR'

Yol kenarına dökülen soğanların pas ya da mantar hastalığına yakalandığını söyleyen mahalle halkından Nihat Yüksel, "Gördüğünüz torbalarda çürüyen soğanlar var. Pas ve mantar hastalığına yakalanan soğanları kaldırıp buraya döküyorlar. Bu soğanlar yeni değil 1,5-2 aydır burada. Elde kalan soğanları temizleyip piyasaya vermeye çalışıyorlar, kalan çürük soğanları da döküyorlar" dedi.  

'ÇOK İNSAN ZARAR ETTİ'

Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mahsul de düşük geldi. 8-9 ton alacakları tarladan 4 ton civarı ya aldılar ya almadılar. Soğan iyi de para ediyor, neden satmasınlar, elde kalanları ayıklayıp hastalıklı olanları ve çürükleri atmışlar. 9 senedir bu işten para kazanmadılar. Bu sene soğan para etti ama hastalıktan dolayı onu da satamadılar, çok insan zarar etti."

'ZAM GELECEK DİYE BEKLETİP ÇÜRÜTTÜLER İDDİASI'

Mahalle sakinlerinden Erdal Akbulut ise zamanında soğanları üreticilerin vermeyip, stokladıklarını ve uygun şartlarda tutulmadığı için çürüdüğünü öne sürdü. Akbulut, "Memleketimizin halini görüyorsunuz, soğanları zamanında ucuz vermiyorlar, depoya koyuyorlar, zam gelecek diye sonra zammın sonunu görüyorsunuz. Çuvalını 10 liradan verselerdi bütün millet alırdı. Bu kadar soğana yazık günah değil mi? Bu soğanları buraya çiftçilerimiz, tüccarlarımız atıyor. Soğanları depoya koyuyorlar sonra zam gelecek diye bekletiyorlar. Sonra yeşilleniyor, çürüyor depoda. Sonra da gördüğünüz gibi atıyorlar. Bu manzara bütün köylerde var. Hangi köye gidersen git yol kenarında bu kadar görürsünüz soğan" diye konuştu.

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,DHA

Bugün 22:31 TSİ DHA Ankara/ Polatli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
İstanbul'daki Camilere Mahyalar Asılmaya Başlandı mask
İstanbul'daki Camilere Mahyalar Asılmaya Başlandı
"57. Alay Vefa Yürüyüşü" Sona Erdi mask
"57. Alay Vefa Yürüyüşü" Sona Erdi
Taşdelen, Kardeş Kent Maykop Meclis Başkanı Djarimok'u Ağırladı mask
Taşdelen, Kardeş Kent Maykop Meclis Başkanı Djarimok'u Ağırladı
Taşdelen, Artvin’li Belediye Başkanlarını Makamında Ağırladı mask
Taşdelen, Artvin’li Belediye Başkanlarını Makamında Ağırladı
Çubuk Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandı mask
Çubuk Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandı
İçişleri Bakanlığı: Lice’de 3 PKK'lı terörist etkisiz halde mask
İçişleri Bakanlığı: Lice’de 3 PKK'lı terörist etkisiz halde
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar

GALERİ

Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Tuvana Türkay Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında? mask
Bennu Gerede Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?
25 Nisan Özet Haberler mask
25 Nisan Özet Haberler
Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL