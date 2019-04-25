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Hercai 7. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Her Cuma 20.00’de ekranlardaki yerini alan Hercai dizisinin merakla beklenen 7. bölümünün fragmanları yayınladı. ATV sevilen dizinin 2. fragmanını yayınlayarak yeni bölümde olacaklar hakkında ipuçları verdi.

Hercai 7. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! mask
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Hercai 7. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai, büyük bir heyecanla takip edilmeye devam ediliyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana tüm reyting listelerinde 1 numaradan inmeyen Hercai, her geçen gün artırdığı seyircileri ile geniş bir hayran kitlesine kavuşmuş durumda.

Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Her Cuma 20.00’de ekranlardaki yerini alan Hercai dizisinin merakla beklenen 7. bölümünün fragmanları yayınladı. ATV sevilen dizinin 2. fragmanını yayınlayarak yeni bölümde olacaklar hakkında ipuçları verdi. Sabırsızlıkla Hercai dizisinin yayın gününü bekleyen takipçiler, şimdiden internet üzerinden yeni bölümde neler yaşanacağını konuşmaya başladı.

Hercai 7. bölüm 2. fragman bugün dizinin hayranlarıyla buluşturuldu. Merakla beklenen yeni bölüm tanıtımında; Miran, Reyyan’ın gideceğini düşünmeyerek ona inanmıyor. Aşkının gerçekliğine güvenen Miran, Reyyan’ın hareketlerinden sonra çıldırma noktasına geliyor. Öte yandan Reyyan ise intikam almak için plan yapmaya başlıyor. Miran Reyyan’a beni öldürmelisin dediği görülürken Reyyan ise zaten öldürdüğünü söyleyerek ona cevap veriyor. Hercai bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüyle 26 Nisan Cuma günü saat 20.00’de ATV ekranlarında!

Hercai Son Bölümde Neler Oldu? Hercai 6. Bölüm Özeti

Reyyan, Miran ile birlikte evine gidip kardeşini görmek istiyor. Gül’ün ısrarları ve abla sevgisi ön plana çıktığı için bu engel de aşılıyor ancak tehlikeli olması sebebiyle Reyyan çekinceli davranıyor. Bu yüzden Miran da Reyyan’ı bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Yaren uzaktan gizli bir şekilde onları izlerken Nasuh da Reyyan’ı öldürebilmek için uygun fırsatın oluşmasını bekliyor. Nasuh’un bu sinsi planları Gül’ün çabaları sayesinde boşa çıkarılıyor ve her şey sorunsuz olarak çözüme kavuşuyor.

Reyyan, Miran’dan neyin intikamının alındığını öğrenmek için harekete geçiyor. Miran ve Reyyan aralarında bu konuyu konuşuyor. İntikam gününü anlatıyor ve çok küçük olduğunu babaannesinin de kendisine oğlum diye bağırdığını hatırladığını söylüyor. Hazar’ın annesinin namusuna göz diktiğini ve babasının da ona engel olmaya çalıştığını açıklıyor.

Reyyan Miran’ın bu sözlerini kabul etmek istemiyor, annesi ve babasının Hazar tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Bunun üzerine ettiği intikam yeminini anlatıyor. Reyyan gözyaşları içinde Miran’ın kendisine anlattıklarını dinliyor. Bunun üzerine Reyyan babasının sandığı gibi biri olmadığını anlatıyor ama Miran bunu kabul etmiyor.

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