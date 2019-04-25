Akhisarspor ile Galatasaray, Finali 16 Mayıs'ta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan 57'nci Ziraat Türkiye Kupası finalinin 16 Mayıs Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacağı duyurdu.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, 2-3 Nisan'da yapılan ilk maçlar ve 24-25 Nisan'da oynanan rövanş maçları sonucu, Ümraniyespor'u eleyen Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor'u eleyen Galatasaray finalde eşleşti. 57'nci Ziraat Türkiye Kupası finali, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak" ifadeleri yer aldı.
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