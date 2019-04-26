İçişleri Bakanı Soylu jandarmayı kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İç Güvenlik Huzur Operasyonları dahilinde Diyarbakır 'da konuşlu olan Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen Bayrak 123 Operasyonu ile Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında 5 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getiren jandarma personelini kutladı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabı Twitter’dan operasyon hakkında paylaştığı kutlama mesajında, “Bugün Diyarbakır’da büyük bir operasyon gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu milletin duaları sizinle” olduğunu mesajını yazarak kutladı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş /İHA)