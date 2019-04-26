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26 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

26 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, Ege ve Akdeniz’in batısında toz taşınımı bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz’de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı bulutlu 23
  • İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu 21
  • İzmir: Parçalı bulutlu 25
  • Adana: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 28

Bursa: Parçalı bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21
  • (İHA)

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