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Kağıthane’de Seyir Halindeki LPG’li Otomobil Alev Aaldı

Kağıthane’de seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. LPG’li otomobili son anda terk eden sürücü ölümden dönerken, alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.