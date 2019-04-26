AHİD Ankaralı Belediye Başkanlarına Ziyaret Gerçekleştirdi

Birlik ve beraberlik mesajlarıyla hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yaman, “Ankaramız ve ilçelerimiz için hayırlı olsun. Allah birlikte güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Biz her zaman yanınızdayız, sizi de her zaman yanımızda görmek isteriz. Birlikteliğin gücünü herkese gösterelim.” dedi.

“AHİD Ankara’nın en önemli değerlerinden biri” diyen Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan AHİD’e önemli görevler düşüyor, biz her zaman yanınızdayız.” dedi.

“Evinize hoşgeldiniz” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. AHİD Ankara’nın köklü sivil toplum kuruluşlarından biri. Biz Keçiören Belesiyesi olarak her zaman yanınızdayız.” diye belirtti.

“Hep beraber Ankara’ya hizmet ediyoruz” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Allah Ankara’ya Hizmet etmeyi Mamak üzerinden nasip etti, inşallah burada güzel hizmetler yapacağız. Bizim burada Sivil toplum kuruluşu anlamında da yapacağımız çok şey var. Ankaralılar Derneği olarak sizin her zaman yanınızda olacağımızın sözünü veriyoruz.” dedi.

“Gönül birliği içinde çalışacağız” diyen Altındap Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “AHİD üyeleri, diğer sivil toplum kuruluşları ve Meslek odaları ile birlikte Altındağ’ımız için el ve gönül birliği içinde hep birlikte çalışacağız. Rabbim milletimize, memleketimize hizmet noktasında yar ve yardımcımız olsun.” diye belirtti.